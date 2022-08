Pedro Castillo: Congresistas se pronuncian ante el mensaje a la Nación por caso de Yenifer Paredes

Congresista se pronunciaron ante su sorpresivo discurso a la Nación. Foto: Andina / Composición.

Luego de conocerse que la Fiscalía interpuso una orden de arresto preliminar contra la Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, y que el equipo que investiga a la hermana de la primera dama por presunto lavado de activos se dirigió hasta Palacio de Gobierno para cumplir con las diligencias, el presidente brindó un mensaje a la Nación, asegurando que todo se trata de un “plan mediático”.

“Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional. Hoy Palacio de Gobierno y la casa presidencial, una vez más, han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente cuando se está solicitado el pedido de mi inhabilitación”, cuestionó Castillo Terrones.

Ante esto, los congresistas de diversas bancadas no dudaron en pronunciarse ante el “sorpresivo” e “inesperado” mensaje para la ciudadanía por parte del jefe de Estado.

Carlos Anderson

En conversación con RPP Noticias, el parlamentario fue consultado por la alocución de Pedro Castillo durante su mensaje a la Nación, el congresista no dudó en manifestar que el presidente debe ser “consciente de que sus días están contados”.

“El presidente por mandato constitucional tiene la obligación de ser el primero en dar el ejemplo de cómo cumplir las leyes. Aquí tenemos nuevamente el mundo al revés. El presidente es consciente de que sus días están contados”, enfatizó el congresista.

“Lo ilegal, como todos los delitos de corrupción, pareciera que son parte de la normalidad en la que él está acostumbrado a vivir. Lo siento, pero en un estado de derecho las cosas no son así (...) Él no es el rey de Palacio de Gobierno, no es parte de una monarquía, no es el estado Vaticano, es simplemente la residencia oficial del presidente de la República que está sujeta a cualquier mandato judicial. El presidente se ha equivocado, probablemente ha cometido un delito al no haber permitido que se cumpla el mandato judicial y la acción de la Fiscalía”, declaró el parlamentario.

Karol Paredes

A su turno, la congresista de Acción Popular, Karol Paredes, consideró que existen medidas suficientes para hablarse de una vacancia presidencial desde el parlamento en contra de Pedro Castillo, sobre todo ahora que su familia sigue estando en el ojo de la tormenta y de un posible blindaje.

“Realmente yo creo que ya hay puntos suficientes como poder ir pensando en una vacancia, principalmente en aquellos congresistas que aún no se han animado ni siquiera a decirlo. Estos indicios que hoy día nos han mostrado, creo que no es producto de la casualidad, creo que es parte de una investigación que se ha venido haciendo meses atrás. Además, el Presidente tiene que hacer un mea culpa”, indicó la parlamentaria.

Por su parte, el congresista Eduardo Salhuana (APP) opinó que el discurso del presidente Castillo de culpar a la prensa y a la oposición de la inestabilidad política no es verosímil y que eso no ayuda en el proceso que lleva a cuestas tras investigaciones por actos de presunta corrupción.

