Benji Espinoza: “Las razones de mi renuncia solo lo sabrán el presidente, la primera dama y yo”

Benji Espinoza se pronuncia tras renunciar a la defensa legal de Pedro Castillo. (TV Perú)

Luego de renunciar a ser abogado de Pedro Castillo y Lilia Paredes, Benji Espinoza indicó que no revelará los motivos por los cuales le comunicó su dimisión al jefe de Estado. “Yo tengo códigos”, dijo en conversación con los medios de comunicación. Asimismo indicó que durante el tiempo que prestó servicios a la pareja presidencial ha recibido ataques; sin embargo no especificó de quienes habrían provenido.

“No he perdido la confianza en mis clientes”, indicó Espinoza para luego calificar que la pareja presidencial están siendo sometidos a “un lincheamiento nunca antes visto en la historia de la república”. Asimismo señaló que cree en la presunción de inocencia, la independencia de los jueces y en el trabajo de la prensa, siempre y cuando “respete los límites”.

Espinoza considera que en el Perú “se han instalado juicios mediáticos en donde el tribunal de la opinión pública y los juicios paralelos prevalecen por sobre los juicios jurídicos”. El exabogado del presidente Castillo indicó que le presentó al mandatario sus motivos para renunciar, los mismos que solo serían revelados si el propio jefe de Estado le autoriza hacerlo. Esto en defensa del secreto profesional.

Benji Espinoza indicó que no ha perdido la confianza de sus clientes tras su renuncia a la defensa legal del presidente.

“Estamos hablando del secreto profesional. Secreto cuyo único titular es el cliente, no el abogado. Mientras mi cliente no me autorice, las razones de la renuncia de la defensa solo las sabrán el presidente Castillo, la primera dama y yo”, dijo en conversación con la prensa. Fueron los propios periodistas quienes le recordaron que recientemente señaló que este daría un paso al costado si veía que había sido engañado por su cliente.

“Lo dije en Hildebrandt, lo digo siempre, pero son razones que he tenido y que se las he comunicado a mis clientes. Mal haría yo en violar el secreto profesional”, repitió el abogado para no compartir los motivos de su separación. “Se quedan con otra defensa. Ahí está el doctor Pachas”, añadió alegando que el mandatario y su esposa recibirán el asesoramiento jurídico necesario por parte del mencionado abogado.

“Hasta el momento tengo la confianza del presidente y la primera dama. Creo que hasta el momento confían en mi capacidad”, añadió el vicepresidente. “De mí no van a escuchar nada que no sea reconocimiento y agradecimiento a la confianza del señor presidente y la primera dama que son personas que creo están siendo sometidas a un linchamiento nunca antes visto en la historia de la república. Mantengo toda mi línea de defensa”, agregó.

Sorpresiva salida

La renuncia de Benji Espinoza se da en uno de los momentos más complicados para el presidente Pedro Castillo y su entorno más cercano. El exabogado del jefe de Estado fue uno de los últimos en abandonar Palacio de Gobierno luego de que la fiscalía llegara para detener a la cuñada e hija no biológica del mandatario. Este calificó el operativo como “desproporcionado”.

Benji Espinoza (izquierda) y Pedro Castillo (derecha) en las afueras de Palacio de Gobierno.

“Por eso, en un plazo de tres días, vamos a interponer y fundamentar el recurso de apelación para que sea una sala penal de apelaciones la que pueda revocar o anular la decisión del juez que concedió el allanamiento”, dijo horas antes de confirmar su renuncia a través de las redes sociales. Cabe precisar que este no se desempeñaba como abogado de Yenifer Paredes.

Además, abandona a Castillo cuando está por debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un informe a cargo del congresista Wilson Soto que lo denuncia por traición a la patria. Espinoza señaló que se trata de un documento que “tiene muchas hojas, pero ningún argumento jurídico serio”. De aprobarse en la Subcomisión y la Comisión Permanente, Castillo deberá presentarse junto con su abogado ante la representación nacional.

SEGUIR LEYENDO