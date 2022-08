Olivia Newton-John y la vez que contrajo matrimonio con su esposo John Easterling en Perú

Olivia Newton-John y John Easterling se casaron en el 2007 en Perú. (Foto: Difusión)

La muerte de la actriz Olivia Newton-John ha conmocionado al mundo del espectáculo internacional. La protagonista de la película “Grease” falleció este lunes 08 de agosto y la noticia la dio a conocer su esposo, John Easterling a través de sus redes sociales.

“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, escribió el empresario.

La artista de 73 años se encontraba luchando contra el cáncer de mama, el cual comenzó hace más de tres décadas. Así lo confirmó durante una entrevista donde, además, contó que ya estaba en la etapa 4 desde octubre del 2021 y que controlaba el dolor con marihuana medicinal.

La triste noticia ha ocasionado que se recuerde algunos momentos especiales de Olivia Newton-John en su paso por el Perú como la vez que contrajo matrimonio con John Easterling en una ceremonia muy íntima el 21 de julio del año 2007.

Ambos sorprendieron a miles de peruanos al casarse en nuestro país. En una entrevista realizada en el 2016, a días de su primer concierto en tierras limeñas, la australiana contó por qué decidió celebrar una boda simbólica en unas montañas ubicadas en Cusco.

“Mi marido John (Easterling) y yo tomamos unas vacaciones en Perú con algunos amigos en común y nos enamoramos en ese viaje”, confesó la cantante, quien lució una manta incaica de colores, mientras que su pareja utilizó un poncho con un chucho característico de la zona.

La artista internacional continuó explicando la razón de su decisión. “Un año más tarde volvimos a la cima de la montaña y nos casamos. John ha estado yendo a Perú desde hace más de veinte años y me mostró lo especial que es estar allí”, señaló.

Olivia Newton-John, quien en setiembre cumplirá 74 años, recordó al Perú como un país especial. “Es tan hermoso y puro y nos representa como pareja, ya que es donde realmente nos enamoramos”, indicó la interprete de “You’re The One That I Want”.

Olivia Newton-John y John Easterling no dudaron en disfrutar de su luna de miel y explorando diversas zonas de Cusco durante, aproximadamente, una semana. Cabe mencionar que, en una oportunidad la actriz comentó que la ceremonia fue realizada en quechua.

