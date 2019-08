"¡Estoy muy bien, mejorando cada día! Ese es mi lema. Mi batalla contra el cáncer empezó en 1992 y desde entonces he pasado por el quirófano y me he sometido a sesiones de quimioterapia. He tenido la suerte de poder hacer yoga, de recibir masajes, homeopatía y medicación, y durante varios años me encontraba muy bien. Pero ahora tengo metástasis", explicó en una conversación con la revista People.