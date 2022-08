El adiós a Olivia Newton John: dónde ver sus películas

John Travolta y Olivia Newton John - You're The One That I Want

La actriz británica-australiana fue una de las más populares de la última parte de los 70 por interpretar a Sandy en Grease, el musical también protagonizado por John Travolta. Era cantante, compositora, actriz, empresaria y activista que ganó cuatro Grammy. El esposo, John Easterling, dio a conocer que la artista falleció en su rancho en el sur de California, Estados Unidos, este el lunes por la mañana.

La estrella de Hollywood luchó contra el cáncer de mama durante más de 30 años. Su representante no dio la causa de la muerte. No obstante, una fuente indicó al sitio TMZ: “Después de un viaje de 30 años contra el cáncer, perdió la batalla contra el cáncer de mama metastásico”. ¿Dónde ver su máximo éxito? Grease está disponible en Prime Video.

Imagen de archivo de John Travolta (i) y Olivia Newton John, durante el rodaje de la producción cinematográfica ""Grease"" (1978). EFE /INTERFOTO. /Archivo

“Verano de 1959. Sandy y Danny han pasado un romántico y maravilloso verano juntos, pero, cuando las vacaciones se acaban, sus caminos se separan. Inesperadamente, vuelven a verse en el instituto Rydell, pero la actitud de Danny ya no es la misma”, dice la sinopsis de uno de los grandes musicales de todos los tiempos, Grease, que dará una pareja recordada por todos: Travolta-Newton John. El film puede verse en Prime Video o bajo alquiler en Apple Tv, YouTube y Google.

Después de Grease, llegó la oportunidad de Xanadú, película de 1980, en la que interpretó a una musa que seduce a un desesperado dibujante. En el film tenía que bailar con el mismísimo Gene Kelly (Cantando bajo la lluvia). La pareja con Travolta volvió a tener una oportunidad en Two Of A Kind de 1983, dirigida por John Herzfeld. “Un ingenioso inventor y una cajera de banco son elegidos por dios para probar el valor de la humanidad” en la que Newton-John interpreta a la cajera. Una película de moderado éxito y la última hasta los 90 donde regresó para trabajar en varias series y telefilms.

FOTO DE ARCHIVO: Los miembros del reparto John Travolta y Olivia Newton-John posan en la proyección del 40 aniversario de "Grease" en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Beverly Hills, California, Estados Unidos. 15 de agosto de 2018. REUTERS/Mario Anzuoni/

A Oliva le diagnosticaron cáncer de mama en 1992, desde ese entonces lucha contra su enfermedad. Gran parte de su carrera lo hizo y eso no le impidió poder trabajar en la música o en televisión. En series estuvo en La saga de los McGregor como Joanna Walker y participó en diversos telefilmes. En el 2011 regresó a la pantalla grande con A Few Best Men como la madre de la novia y disponible en Prime Video.

Entre sus últimas apariciones se destaca formar parte de la popular saga de películas conocidas como Sharknado, específicamente en Sharknado 5: Global Swarming como Orion.

Laura Brent, Olivia Newton-John y Rebel Wilson en imagen

SEGUIR LEYENDO: