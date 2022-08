Así fue la última vez que Olivia Newton-John llegó al Perú y el concierto que fue ‘sold-out’ en Miraflores

Olivia Newton John - Please Mr Please en Lima. Fuente YouTube

La actriz y cantante británica Olivia Newton-John falleció este lunes 8 de agosto, según se confirmó a través de un comunicado familiar. Entre sus seguidores peruanos se pudo notar el malestar por la noticia, no solo porque se trata de la mundialmente famosa intérprete de ‘Sandy’ en la película musical Grease en el año 1978, sino por la estrecha relación que tenía con el país.

Recordemos que Newton-John en el 2007 celebró una ceremonia simbólica de matrimonio con su esposo, el multimillonario estadounidense John Easterling, en la selva peruana. Y la última vez que pisó el país, dio un memorable concierto con lleno total. Fue en marzo del 2016 y su llegada generó una gran expectativa.

La artista arribó la noche del miércoles 16 de marzo del 2016 a Lima alrededor de las 9 p.m., proveniente de Guayaquil, para ofrecer su show musical en el recordado Centro de Convenciones del Hotel María Angola de Miraflores.

La británica llegó al Perú para presentarse por primera vez en un escenario peruano, pese a que fue una visitante recurrente por los lazos que mantiene con Perú, a través de su ONG. La presentación se realizó con localidades agotadas, algo poco usual en la escena de conciertos. La artista mostró su alegría por esta sorpresa que le brindan sus seguidores a pocas horas de su llegada.

Tal como relata Luis Guadalupe en su blog Royal Trilogy, “en la parte final, Olivia regresó al escenario para brindar dos temas más: ‘Grace And Gratitude’ y el cierre de la noche fue con el clásico de 1974, ‘I Honestly Love You’, eterna canción de amor” .

“Y de allí, la despedida. Olivia cerraba de esta forma la gira sudamericana en nuestro país y la gente la ovacionó como se lo merecía. Había concluido una noche mágica y llena de nostalgia y hartas emociones (...) Viví una de las más emotivas, maravillosas y nostálgicas noches de mi vida. No hay palabras para expresar la emoción de lo vivido esa noche, pero lo defino con una sola palabra: ¡maravilloso!”, agregó el autor.

Señala que Newton-John brindó un show de primera con lo mejor de su repertorio y “transitando por las distintas etapas musicales de su trayectoria. Una noche indescriptible e inolvidable, que permanecerá en mi recuerdo y en mi corazón mientras viva. Terminé bastante cansado, pero feliz de la vida. En cuanto a su voz, sí, la mantuvo de manera digna y decente, y hasta se dio el lujo de mandarse con agudos como en la parte final de ‘Xanadu’, “Jolene” y ‘Sam’”.

Olivia Newton-John ofreciendo un concierto en Australia. Reuters/Reuters Photographer/File Photo

LA BODA EN PERÚ

Ambos sorprendieron a miles de peruanos al casarse en nuestro país. En una entrevista realizada en el 2016, a días de su primer concierto en tierras limeñas, la australiana contó por qué decidió celebrar una boda simbólica en unas montañas ubicadas en Cusco.

“Mi marido John (Easterling) y yo tomamos unas vacaciones en Perú con algunos amigos en común y nos enamoramos en ese viaje”, confesó la cantante, quien lució una manta incaica de colores, mientras que su pareja utilizó un poncho con un chucho característico de la zona.

La artista internacional continuó explicando la razón de su decisión. “Un año más tarde volvimos a la cima de la montaña y nos casamos. John ha estado yendo a Perú desde hace más de veinte años y me mostró lo especial que es estar allí”, señaló.

Olivia Newton-John, quien en setiembre cumplirá 74 años, recordó al Perú como un país especial. “Es tan hermoso y puro y nos representa como pareja, ya que es donde realmente nos enamoramos”, indicó la interprete de “You’re The One That I Want”.

