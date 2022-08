¿Cómo ingresar a Instagram web?

Instagram se ha abierto paso hasta convertirse en la cuarta red social más usada y la segunda favorita de los usuarios a nivel mundial, según el último informe de enero del 2022 por We Are Social, una agencia especializada en social media, y Hootsuite, una plataforma digital líder en gestión y monitorización redes sociales. Y si bien su versión móvil es la más popular, también puedes acceder a él desde tu PC o laptop y hoy te enseñamos cómo.

Instagram es la segunda red social preferida por los usuarios. Fuente: We Are Social - Hootsuit

¿Cuál es la versión web de Instagram? La versión web de Instagram es a la que se ingresa a través de un link y no en un aplicativo de celular.

Para ingresar a Instagram desde tu PC o laptop solo debes de escribir en el buscador el nombre de esta red social y dar clic en la primera opción o ingresar a https://www.instagram.com/ para luego iniciar sesión. Podrás ver las publicaciones de las cuentas a las que sigues, chatear, subir fotos y videos desde tu computadora, ver recomendaciones, notificaciones y editar tu perfil.

¿Cómo ver la contraseña de tu cuenta de Instagram?

¿Cómo ver mi contraseña de Instagram en mi iphone? Estés usando Adroid o Iphone o tu PC, en Instagram no hay manera de ver tu contraseña, solo hay una opción para crear una nueva, pero previamente debes de escribir tu password actual.

Hay una manera de ver tus contraseñas solo si las tienes guardadas en tu cuenta Gmail. Para ello debes de:

- Ingresar a tu cuenta Gmail.

- Dirígete a la sección “Seguridad”.

- Desplázate hacia abajo e ingresa a “Administrador de contraseñas”.

- Busca en la lista a Instagram, verifica tu identidad da clic sobre el ícono del ojo para poder ver tu contraseña.

Si no recuerdas tu contraseña, puedes reestablecerla siguiendo estos pasos:

- Ingresa a Instagram y da clic en “Obtén ayuda”. Si estás en la PC, da clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”

- Escribir tu usuario, correro electrónico o teléfono.

- Tendrás la opción de reestablecer tu cuenta por correo electrónico, por SMS o iniciando sesión en Facebook.

¿Cómo puedo ver mi perfil en Instagram?

Para ver tu perfil solo ingresa a Instagram en tu celular y toca tu foto de perfil que está en el extremo inferior derecho y listo. Si estás usando Instagram en tu PC, solo dale clic a tu foto de perfil ubicado en el extremo superior derecho y luego clic en “Perfil”.

En tu perfil podrás ver tu número de publicaciones, tu cantidad de seguidores y seguidos, además tu nombre de usuario, presentación, tus fotos y videos publicados.

Toca tu foto para ver tu perfil en Instagram desde tu celular o PC.

¿Qué pasa cuando entras a Instagram desde mi PC?

Cuando ingresas a Instagram desde tu PC puedes hacer casi lo mismo que desde tu dispositivo:

- Ver y editar tu perfil.

- Ver y reaccionar a las historias.

- Ver y guardar las fotos y videos publicados por las cuentas que sigues.

- Chatear.

- Subir fotos y videos desde tu PC.

- Ver tendencias de tu interés.

- Revisar tus notificaciones.

¿Por qué no puedo entrar a Instagram desde mi PC?

Todos pueden ingresar a Instagram desde su PC con solo entrar a su sitio web y registrarse. Actualmente hay muchas funciones disponibles en la versión web que antes no se podían hacer, como por ejemplo subir fotos o videos desde tu PC. Sin embargo, aún hay cosas que no se puede hacer en la versión web, por ejemplo, no te permite subir historias y para lograrlo debes de usar una extensión.