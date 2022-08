Vladimir Cerrón consideró que el Congreso negó viaje de Pedro Castillo a Colombia porque Gustavo Petro “es de izquierda”

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.

Que el Congreso de la República le haya negado al presidente del Perú, Pedro Castillo, el viajar a Colombia para participar en la toma de mando de Gustavo Petro, ha generado el rechazo de varios personajes de la política.

Entre ellos, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien consideró a través de su cuenta de Twitter que el Parlamento actuó de esta manera porque no quieren que el dignatario peruano visite a su homólogo de tendencia izquierdista.

“Una de las razones de la derecha para negarle el permiso al Presidente de viajar a Colombia a la transmisión de mando es que su electo Presidente es de izquierda”, posteó el exgobernador de Junín.

En tanto, su hermano, el congresista Waldemar Cerrón, rechazó la postura adoptada por sus colegas en el pleno y calificó de exceso el impedimento de viaje al mandatario.

“Me parece un exceso de parte del Congreso, pero son decisiones. Hay que asumirlas como parte de este poder. A un presidente en la historia (se le había negado el permiso). Más adelante, a cualquier presidente se le niega el permiso de salir y no sale. Creo que es un tema de conflicto de poderes el que se ha generado hoy día”, dijo para Canal N el vocero de Perú Libre.

“Va a tener repercusión social y convulsión social, estoy seguro, porque el Perú profundo, los provincianos que han votado por un presidente que los represente, hoy se les niega salir sin ninguna causa justa. Yo voy al hecho de que no tenían una causa justa, una sospecha de que se va a juzgar. Por otro lado, dicen la crisis. La crisis está desde el momento en que no se acepta que haya un presidente provinciano”, añadió.

En tanto, su correligionario, Guido Bellido, también utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. En esa línea, manifestó que algunos legisladores actúan influenciados por el resentimiento que dejaron las últimas elecciones generales.

“Restringir el derecho del pueblo peruano a ser representados por el presidente de la República a nivel internacional es una grave afectación en un Estado democrático de derecho. El odio y rencor de una derrota electoral de hace más de un año aún está intacto”, tuiteó.

REACCIÓN DE CONGRESISTAS DE OPOSICIÓN

Patricia Chirinos – Congresista de Avanza País

“Hemos respondido al clamor popular, en realidad esto es lo que quiere la población. Estamos satisfechos con esta votación, en la que no estamos permitiendo no solo que el presidente no viaje, sino que no estamos permitiendo una posible fuga del país de Pedro Castillo”, declaró a los medios de comunicación.

“Es el único presidente del Perú, en toda nuestra historia, que tiene cinco investigaciones abiertas y en curso. Probablemente este gobierno acabe cuanto antes. Es simplemente que estamos siendo todos testigos de este hombre moribundo que está saliendo del poder. Es un cadáver, un muerto viviente que sigue caminando, creo que todos estamos esperando el día de que ya caiga este gobierno”, continuó.

Jorge Montoya – Congresista de Renovación Popular

“Hubo varios argumentos para negarle la salida del país a Castillo. Unos eran que no vaya a ser de que pida asilo y se quede por allá, otro era que un presidente con tantas acusaciones encima no puede ir a malograr la imagen del Perú a otro país. Está debilitado en su acción política por estas denuncias. Además, es exponernos en que le hagan una entrevista en otro lugar y terminemos con una imagen peor a la que tenemos en estos momentos”, manifestó a Canal N.

“Para mí, es impresentable para el extranjero. Pueden tener una imagen distinta desde afuera, pero en vivo y en directo, sería fatal. Le preguntarían por los procesos que tiene y sabe dios qué respuestas daría”, agregó.

Norma Yarrow– Congresista de Avanza País

“Uno tiene que enfrentar los problemas que su país tiene. Es una persona investigada, está con claros indicios de corrupción. Creo que esta demostración del Congreso es lo que el pueblo quería escuchar”, indicó.

