Celac lamenta que Pedro Castillo no pueda participar de transmisión de mando en Colombia

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, integrada por 32 países de la región, lamentó que el Congreso de la República del Perú le haya negado el permiso al presidente Pedro Castillo para que pueda viajar a Colombia y participar de la asunción de mando del electo presidente Gustavo Petro, que se llevará a cabo este 7 de agosto.

“La @PPT_CELAC lamenta que el presidente constitucional del Perú, @PedroCastilloTe, no pueda participar de la transmisión del mando presidencial en Colombia”, indicaron

“La asunción de un nuevo presidente en la región es un hecho institucional de máxima relevancia, que refleja la voluntad de un pueblo hermano y crea un ámbito propicio para el trabajo conjunto entre los mandatarios que integran la CELAC”, añadieron.

Cabe recordar que, en septiembre de 2021, durante su participación en la VI Cumbre de la Celac en el Palacio Nacional de México, el presidente Pedro Castillo llamó a la más grande unidad e integración de los pueblos de América Latina y el Caribe.

“Es necesario entender que unidos lograremos todo, desunidos nada”, dijo el Mandatario al señalar que la pandemia del COVID-19 es un problema sanitario e histórico frente al cual corresponde pasar de los discursos a la acción.

CANCILLERES DE MÉXICO Y CHILE SE PRONUNCIAN

Más temprano, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard y la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, también lamentaron que el mandatario peruano no pueda asistir a la asunción al mando en Bogotá.

“Lamento no se haya autorizado al Presidente Pedro Castillo para asistir a la toma de protesta en Colombia, ahí se llevarán a cabo encuentros de alto nivel para hacer frente a la inflación-recesión, la crisis alimentaria y los nuevos riesgos de salud. Echaremos de menos al Perú”, Marcelo Ebrard.

“Lamento que el Presidente Pedro Castillo deba ausentarse del cambio de mando de Gustavo Petro en Colombia. Son pocas las oportunidades de juntarnos para dialogar sobre los desafíos que enfrentamos como región”, dijo por su parte Antonia Urrejola.

DINA BOLUARTE VIAJARÁ A COLOMBIA

Este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el presidente de la República, Pedro Castillo, le manifestó a su homólogo colombiano Iván Duque, y al presidente electo, Gustavo Petro, que no podrá participar de la ceremonia de transmisión de mando y que en su reemplazo viajará la vicepresidenta, Dina Boluarte.

Castillo mencionó en la misiva que el Congreso le negó la autorización para salir del país. Sin embargo, señaló que la decisión del Parlamento “no se condice, en forma alguna, con la altísima valoración que mi Gobierno asigna a las históricas relaciones de amistad, cooperación y voluntad de integración que unen nuestros países”.

“Circunstancias ajenas a mi voluntad me impiden acompañarlo en la significativa e histórica ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial del próximo 7 de agostos, en Bogotá. El Congreso de la República del Perú no me ha otorgado el permiso que requiero para ausentarme del territorio nacional, conforme lo establece la Constitución Política del Perú”, manifestó Castillo al electo presidente de izquierda, Gustavo Petro.

Un día antes, a través de las redes sociales, el mandatario peruano se pronunció sobre esta decisión que tomó la mayoría de parlamentarios y aseguró que está negativa perjudica la relación entre Perú y Colombia.

“Desde el Ejecutivo siempre hemos respetado la independencia de los poderes del Estado. Lamento que, de forma inusual y prepotente, el Congreso me impida asistir a un acto protocolar internacional. Este hecho mella los lazos democráticos con la hermana República de Colombia”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Como se recuerda con, 42 votos a favor, 67 en contra y 5 abstenciones, el Congreso de la República decidió no autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo, a que viaje a Bogotá, Colombia.

