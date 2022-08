Ilich López rechaza expulsión de Acción Popular y denunció que Edmundo del Águila usurpó cargo

“Soy el más interesado que esta trama llegue a su fin. Le pido a la señora Fiscal de la Nación que reprograma las declaraciones pendientes”, concluyó el parlamentario.

Esta noche en el programa Al Estilo Juliana, el congresista Ilich López rechazó su expulsión, junto a otros cinco parlamentarios, del partido político Acción Popular por estar involucrados en el caso “Los Niños”.

“Ese documento es ilegal, apócrifo, de una persona que ha hecho algo grave, que ha cometido un delito, el de usurpación de un cargo que no le corresponde, ni le compete. No es Secretario General”, señaló ante las primeras preguntas de la conductora.

“Edmundo del Águila no está reconocido en el JNE, es más, ha perdido las elecciones, por lo cual el Comité Nacional Electoral debidamente inscrito en el Registro de Elecciones políticas, no lo ha reconocido”, añadió.

Como se recuerda, luego que el caso de “Los Niños” generara una situación complicada entre los integrantes de la bancada del partido político Acción Popular, este miércoles 3 de agosto se dio a conocer la decisión de expulsar a seis de los parlamentarios señalados en las declaraciones de Karelim López.

Desde inicios de esta semana, se generaron algunos cuestionamientos por la continuidad de Elvis Vergara como vocero del grupo parlamentario de la lampa, debido a su vínculo con una organización criminal liderada por el mismo presidente de la República, Pedro Castillo.

Según algunos medios de comunicación, como la revista Caretas, una fuente directa del grupo parlamentario señalaron que los problemas iniciaron porque algunos integrantes de Acción Popular querían el cambio de vocero inmediato proponiendo en primera instancia a Marleny Portero.

El objetivo, de acuerdo a su información, sería que la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, asuma la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, para que así mantenga su relevancia en el ruedo político.

Sin embargo, al parecer la situación ya era insostenible, por lo cual minutos antes de terminar este miércoles, a través de un comunicado en sus redes sociales, el partido Acción Popular dio a conocer su decisión drástica de retirar a seis congresistas de su partido.

Sobre este tema, Ilich López precisó durante una entrevista con Juliana Oxenford, que él sigue formando parte de Acción Popular. “Ese documento es inválido. Esto debe ejecutar un debido proceso, la Secretaría de Disciplina me ha convocado para explicar y yo le he respondido, soy respetuoso del partido, voy a acatar lo que diga Acción Popular, pero no de usurpadores”, indicó.

“Soy el más interesado que esta trama llegue a su fin. Le pido a la señora Fiscal de la Nación que reprograma las declaraciones pendientes”, concluyó.

Asimismo, señaló esta noche en ATV, que asistió dos veces a Palacio de Gobierno, una de ellas con 20 militantes de su partido y en otra con tres congresistas más de Acción Popular.

DOCUMENTO DE EXPULSIÓN

Los nombres que aparecen en el documento distribuido a los medios de comunicación y en las redes sociales durante las últimas horas de ayer miércoles 3 de agosto, son de los parlamentarios: Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara quienes conformarían el grupo ‘Los Niños’, según las declaraciones de la empresaria lobbista.

“El Plenario Nacional de Acción Popular acuerda expulsar de nuestra organización política Acción Popular y consecuentemente retirar del Padrón de Afiliados a los siguientes militantes: Ilich Fredy López Ureña, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Jorge Luis Flores Ancachi, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis y Raúl Felipe Doroteo Carbajo”, señalan en el documento.

En otra parte del escrito resaltaron, que, al hacerse público que miembros de la bancada de Acción Popular habrían estado tomando parte en presuntas irregularidades y actos dolosos, la Secretaría Nacional de Disciplina del partido citó a los involucrados para que hagan sus descargos correspondientes. Sin embargo, ninguno de ellos se presentó a las citaciones por lo que fueron declarados “en rebeldía”.

Sin embargo, hoy anunciaron que dicha carta pública es falsa.

