Congresista Ilich López considera ilegal su expulsión de Acción Popular

El partido Acción Popular finalmente tomó una decisión con relación a los congresistas vinculados a actos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo. El partido de la lampa decidió expulsar a aquellos señalados como ‘Los Niños’, entre los que se encuentran Ilich López. Este lamentó lo ocurrido y llegó a señalar que la decisión ratificada por el secretario general del partido es ilegal.

“El señor no es nada para emitir estos documentos apócrifos con respecto a temas del partido, ni quiera conoce las bases. El partido se fundamenta en sus bases y el señor (Edmundo del Águila) no tiene legitimidad y legalidad”, dijo López a la prensa luego de ser notificado junto al resto de los cinco señalados como ‘Los Niños’. El parlamentario indicó que del Águila estaría usurpando funciones.

“[¿Usted no se da por expulsado?] No es que no creo, eso es ilegal. Un señor que usurpa funciones no puede emitir ese comunicado”, añadió. El congresista mencionó que seguirá un proceso al interior del partido para hacer sus descargos. “El secretario de disciplina, el señor Walter Rivera, nos ha facilitado la documentación para que nosotros impugnemos”, dijo.

Además de López, Darwin Espinoza, Jorge Flores, Elvis Vergara , Juan Mori y Raúl Doroteo fueron expulsados tras no asistir a declarar ante la Secretaría Nacional de Disciplina por las acusaciones en su contra.

“El Plenario Nacional de Acción Popular acuerda expulsar de nuestra organización política Acción Popular y consecuentemente retirar del Padrón de Afiliados a los siguientes militantes: Ilich Fredy López Ureña, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Jorge Luis Flores Ancachi, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis y Raúl Felipe Doroteo Carbajo”, señalan en el documento que confirma su expulsión.

En otra parte del escrito resaltaron, que, al hacerse público que miembros de la bancada de Acción Popular habrían estado tomando parte en presuntas irregularidades y actos dolosos, la Secretaría Nacional de Disciplina del partido citó a los involucrados para que hagan sus descargos correspondientes. Sin embargo, ninguno de ellos se presentó a las citaciones por lo que fueron declarados “en rebeldía”.

LA VOZ DE KARELIM

Durante las declaraciones ante la fiscalía, la colaboradora eficaz Karelim López señaló que además del presidente Pedro Castillo, el ministro Juan Silva, los sobrinos del mandatario, congresistas de Acción Popular integraban una mafia dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A estos aseguró que se les conocía como ‘Los Niños’. Sin embargo, semanas después Bruno Pacheco aseguró que serían más de seis.

‘Los niños’ de Acción Popular coordinaban con el abogado Auner Vásquez cuando era jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia entre agosto y diciembre del año pasado, según López. “Era pieza clave en la negociación” con el gobierno de Pedro Castillo y los legisladores señalados, afirmó la empresaria.

Los congresistas exigieron cupos en el Ministerio de Vivienda y está registrado en el libro de visitas de Palacio de Gobierno, detalló el diario peruano.

“Ellos se reunieron el 14 de setiembre del 2021, cerca de las 8:00 o 9:00 pm., con Auner Augusto Vásquez Cabrera. (…) Y (en ese momento) lo llaman a Bruno Pacheco porque es quien se encargaba de hablar con los ministros. No entraron al despacho del presidente, han entrado autorizados al despacho del asesor Auner Vásquez. En ese entonces, ya tenían todas las obras del MTC, pero en esa reunión fue específicamente para exigir puestos claves en el ministerio de Vivienda”, manifestó la aspirante a colaboradora eficaz.

‘Los niños’ exigían conversar con el ministro de Vivienda Geiner Alvarado -quien se mantiene en el cargo- y querían poner a su gente en altos puestos en otros programas como Agua para todos. Pero la empresaria dijo que Bruno Pacheco no había aceptado porque ya tenían otras obras en el MTC y se comenzaron a perfilar para “cogobernar”, por eso el exsecretario general se negó.

Yonhy Lescano desmiente ser el padre del grupo congresal conocido como Los Niños. VIDEO: ATV

