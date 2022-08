El mensaje que le escribió Diego Bertie a Érika Villalobos: “Este no es un lugar seguro para nadie y todos somos vulnerables”

Érika Villalobos llora muerte de Diego Bertie

Diego Bertie falleció este viernes en la madrugada tras caer de su departamento, que se ubicaba en el piso 14 de un edificio, en Miraflores. La actriz Érika Villalobos, quien era muy cercano al intérprete de Qué difícil es amar, se quebró por la partida de su gran amigo.

“Me acabo de enterar recién, no puedo creerlo, últimamente había hablado mucho con él, habíamos tenido mucha comunicación, me había invitado a cantar en uno de sus conciertos”, dijo en un mensaje de voz a ATV Noticias.

“No puedo creerlo de verdad”, agregó la ex Torbellino, que se notó totalmente triste y compungida, tal como sucedió en la mañana del viernes con la periodista Verónica Linares y la conductora de espectáculos Rebeca Escribens.

Luego de esta breve entrevista, Érika Villalobos compartió un mensaje que Diego Bertie le envió en uno de sus momentos más difíciles, según la misma artista.

“Te admiro mucho, admiro tu valentía. Este no es un lugar seguro para nadie y todos somos vulnerables. Pero yo creo en ese amor profundo que tú tienes y transmites, mi Dulcinea”, manifestó el actor.

Noticia en desarrollo...