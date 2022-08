¿Cuál es el plazo para reclamar una herencia en Perú?

Son muy pocas las personas que dejan un testamento donde reparten legalmente sus bienes.

Este proceso se inicia desde la muerte de la persona, en donde los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia, se transmiten a su sucesor o sucesores, según el artículo 660 del Código Civil Peruano. En el Perú, son muy pocas las personas que dejan un testamento donde reparten legalmente sus bienes, por lo que los herederos suelen tener muchas dudas . Si es tu caso, te resolvemos las incógnitas de cómo reclamar una herencia.

Existen dos formas de reclamar una herencia en el país: la testamentaria y la sucesión intestada.

Testamentaria: cuando el causante ha dejado un testamento. Es preciso mencionar, que según las leyes peruanas, se utiliza más el testamento por escritura pública mediante anotación ante el notario y el ológrafo (de puño y letra).

Sucesión Intestada: proceso mediante el cual se transmiten los bienes, derechos y obligaciones de una persona después de su muerte a sus familiares: cónyuge, hijos, padres, abuelos, hermanos, tíos, sobrinos y primos. El trámite se puede iniciar ante el Juzgado de Paz Letrado ubicado en la zona del último domicilio del fallecido , cuando no dejó testamento o el que suscribió fue declarado nulo o caduco, o cuando el heredero o herederos hayan fallecido.

¿Cuándo prescribe?

El derecho a la herencia no prescribe, no fenece, no se acaba, en cualquier momento un heredero desprotegido puede presentar una demanda de petición de herencia y exigir que se le reconozca como heredero. Este es un derecho que tiene el heredero desposeído de reclamar los bienes que considera que le pertenecen y se dirige contra quienes lo posean, ya sea para excluirlo o para concurrir con él, según el artículo 664 del Código Civil Peruano.

¿CUÁNDO PRESCRIBE EL DERECHO DE HERENCIA?

Nunca. El derecho de petición de herencia en Peru es imprescriptible, siendo este el derecho que tiene el heredero desposeído de reclamar los bienes que considera que le pertenecen.

¿CÓMO ES EL PROCESO DE PETICIÓN DE HERENCIA?

La patición de herencia es un proceso judicial, por lo tanto, requiere de presentación judicial (se necesita abogado). Esta petitoria es interpuesta por un heredero contra un coheredero para concurrir con este, o contra un heredero o legatario aparente para excluirlo de los bienes de la herencia. En ambos casos el coheredero o el heredero o legatario aparente estarán en posesión de los bienes que constituyen la herencia.

¿CÓMO SE REPARTE UNA HERENCIA DE UNA CASA EN PERÚ?

Se hace una clasificación entre todos los parientes otorgándoles un orden hereditario que viene a ser una jerarquía preferencial, todo ello se hace de acuerdo con los sentimientos del causante. Son herederos del primer orden, los hijos y demás descendientes; del segundo orden, los padres y demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho. Del cuarto, quinto y sexto orden, respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad.

¿QUÉ PASA SI LOS HERMANOS NO SE PONEN DE ACUERDO CON LA HERENCIA?

En este caso, cada heredero puede reclamar su herencia a través de la petición de herencia. Para esto deberán adjuntar toda la documentación y acreditar que son los únicos herederos. Sin embargo, lo más recomendable es que todos se pongan de acuerdo y soliciten la herencia entre todos juntos. Esto para evitar que hayan demandas o reclamos a futuro.

¿CÓMO DENUNCIAR SI NO ME DAN LA HERENCIA?

Se debe determinar si efectivamente tienes o no un derecho y esto dependerá de las ódenes sucesorias explicados anteriormente. Además, se debe verificar si efectivamente tenemos carga probatoria (si estamos en el testamento u otra prueba). Luego se realiza la petición de herencia, que es un proceso judicial donde se demanda a las personas que te excluyeron de la herencia. Es necesaria la representación judicial (un abogado).

