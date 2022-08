¿Cuánto tiempo demora el divorcio por mutuo acuerdo en Perú?

Si cumplen con ciertos términos pueden solicitar el “Divorcio Rápido”, que dura entre 2 y 3 meses.

Un divorcio en el Perú y en muchos países pueden llegar a ser costosos y dolorosos. En la mayoría de casos se busca evitar que el proceso sea judicializado porque en esta modalidad las partes no tienen cómo cubrir los honorarios profesionales de los abogados. Sin embargo, también existe una modalidad rápida y en ocasiones se puede hacer de forma gratuita. El divorcio por mutuo acuerdo involucra un trámite menor en algunos casos.

¿QUÉ ES EL DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO?

El divorcio por mutuo acuerdo se da cuando los cónyuges –por medio de un acuerdo- deciden divorciarse. También se le conoce como divorcio por causas innominadas , debido a que la base de esta clase de divorcio es la voluntad libre y los cónyuges no tienen la obligación de exponer ante los tribunales las razones que los motivaron a tomar dicha decisión.

¿CUÁNTO CUESTA UN DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO EN PERÚ?

El menos costoso es aquel que se lleva a cabo de manera negociada en una municipalidad o una notaría. El costo es accesible y no supera los 1.000 soles. Este dinero cubre el contrato con la notaría y los gastos registrales de la separación. También es el más rápido y en solo dos o tres meses se completa el trámite. Sin embargo, esto se da generalmente en jóvenes o personas muy mayores que no tienen hijos, o sus hijos ya son adultos.

La otra fórmula es la judicialización del proceso de divorcio. Cuando hay hijos y bienes de por medio, el proceso puede resultar más difícil. Los abogados no suelen llevar estos casos porque muchas veces los costos de los honorarios profesionales superan los elementos materiales en conflicto. por eso casi no hay divorcios en el ámbito judicial. Los costos de la asesoría dependerán de cómo se manejarán los bienes. En cuanto al proceso, el costo puede variar de 50 a 400 soles. Por ejemplo, en el caso de una familia clase A, clase B, clase C, entre 4.000 a 10.000 soles aproximadamente.

¿CÓMO ME DIVORCIO RÁPIDO EN PERÚ?

Las parejas pueden acelerar el proceso mediante el divorcio rápido o Procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior. Para realizarlo de esta manera se debe acudir a la municipalidad distrital o provincial en la que te casaste civilmente o en la que corresponda al último domicilio conyugal (lugar donde vivió junta la pareja). Además, existen dos etapas y ambas se deben realizar en la misma municipalidad.

¿CUÁL ES LA MANERA MÁS FÁCIL PARA DIVORCIARSE?

La manera más sencilla es cuando los cónyuges están de acuerdo con el divorcio y lo hacen a través de la Municipalidad dónde contrajeron matrimonio. Se tarda aproximadamente dos o tres meses y tiene un ccsto de 1000 soles aproximadamente. Sin embargo, cuando hay bienes o hijos de por medio se complica, a menos que hay un acuerdo total antes del trámite. Si los hubiera, deben haber resuelto lo concerniente al régimen patrimonial con la debida inscripción en Registros Públicos.

¿CÓMO ME PUEDO DIVORCIAR GRATIS?

Eventualmente las Municipalidades distritales o provinciales realizan campañas totalmente gratuitas para realizar el divorcio. Sin embargo, los cónyuges deben esperar este momento y acudir en las fechas correspondientes.

¿CUÁNTO LE CORRESPONDE A LA MUJER EN EL DIVORCIO?

El cónyuge que se haya dedicado al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos debe ser compensado hasta con el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio.

¿QUÉ LE CORRESPONDE A LA MUJER EN UN DIVORCIO EN PERÚ?

En caso el juez compruebe durante el proceso de divorcio que la mujer ha resultado agraviada, ya sea por violencia física y/o psicológica, adulterio, injuria o alguna otra causal, la ley le brinda una serie de efectos reparadores como:

- Derecho a la patria potestad de los hijos.

- Derecho a una indemnización por perjuicio económico.

- Derecho a conservar los gananciales.

- Derecho a una indemnización por daño moral.

- Derecho a una pensión de alimentos, siempre que no pueda proveérselos por sí misma. Dicha pensión no podrá ser mayor a la tercera parte de la renta del cónyuge culpable.

¿CÓMO TRAMITAR UN DIVORCIO EN LA MUNICIPALIDAD?

Existen una serie de requisitos generales, pero cada municipalidad establece los detalles sobre las características de los documentos o la manera de presentarlos, así como el costo del trámite. Para estos detalles, debes comunícarte con la municipalidad correspondiente.

No en todas las municipalidades se puede hacer este procedimiento, estas deben ser acreditadas por el Ministerio de Justicia (Minjus). Revisa aquí si la municipalidad donde te casaste civilmente o la que corresponde a tu último domicilio conyugal está en el Registro de Municipalidades Acreditadas por el Minjus.

Las etapas del procedimiento para disolver el vínculo matrimonial son:

- Separación convencional municipal: es el inicio del proceso. En esta etapa, tú y tu ex cónyuge obtienen su estado de “Separados”.

- Divorcio ulterior municipal: este trámite lo puedes realizar de manera personal. Al finalizar, consigues la disolución del vínculo matrimonial y puedes solicitar tu estado civil de “Divorciado”.

