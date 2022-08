Abogado de Lilia Paredes asegura que primera dama sí conoce al empresario Hugo Espino

Lilia Paredes, primera dama del Perú, sí conoce al investigado empresario Hugo Espino, así lo confirmó su defensa legal, Benji Espinoza, durante una conversación con el noticiero de RPP. Ante esta revelación, el letrado señaló que no puede brindar mayor información porque toda esta información se encuentra en una carpeta fiscal.

“ Conoce al señor Espino, que es la información que se ha revelado en la investigación , así que no te puedo dar mayor detalle, pero ese dato se ha entregado. Ese tema no lo puedo contestar porque se ha profundizado en la carpeta (fiscal) y tengo un deber de reserva para esa investigación abierta”, indicó.

Asimismo, el también defensa de Pedro Castillo, manifestó que los hermanos de Paredes, quienes también están siendo investigados por presunto lavado de activos, tienen forma de demostrar el origen de los 90 mil soles que dieron como préstamo al gerente Hugo Espino Lucanas y que estos ingresos son producto de una actividad lícita.

“Se va a aclarar, lo que puedo decir es que no ha habido ningún dinero ilegal producto de una actividad criminal y en las investigaciones de lavado de activos cobra relevancia la pericia contable como un acto que determina si el ingreso es producto de una actividad lícita. Sí (tienen cómo demostrarlo el origen de los fondos)”, señaló

“Lo van a determinar a través de su defensa, como corresponde en una investigación, con las diligencias que corresponden (...) No me opongo a la investigación de los demás. Tiene que hacerse, se determinará que no hay delito y en su momento el destino de ese caso tendrá que ser el archivo”, añadió.

En esa misma línea, Espinoza aseguró que cuando su patrocinada sea citada para declarar nuevamente ante la Fiscalía explicará si ella dio el aval para el presunto préstamo de 90 mil soles, además de acreditar el origen de los fondos con los que pagó una deuda de 26 mil soles.

“Te aseguro que tiene cómo demostrarlo. La primera dama se va a presentar en su declaración, como lo hizo ya cuando se le citó a declarar como testigo en este mismo caso. A la primera fecha acude, pudiendo guardar silencio, declara, y ahora también va a declarar y va a aclarar que todas las cuentas están claras y que no hay nada irregular acá”, indicó.

Ampliación de investigación contra Pedro Castillo

El abogado de Pedro Castillo expresó que la reciente decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de ampliar la investigación preliminar al jefe de Estado por el presunto delito de organización criminal se enmarca dentro de un caso que ya existe.

“No es que se cree otra carpeta, es que se añade un delito a una carpeta preexistente, que es el caso de encubrimiento (…) La Fiscalía, antes de estar abriendo carpetas, debería hacer una acumulación, porque si la lógica de la Fiscalía es que hay organización criminal en cada caso que abre, entonces habría una organización para todos los casos”, señaló.

Pedro Castillo, presidente del Perú.

“La posición de la Fiscalía es absolutamente clara hoy: cada vez que haya una noticia, cada vez que haya una noticia, eso se terminará en una carpeta fiscal contra el presidente. Yo no espero, honestamente, del Ministerio Público mayor reflexión ni objetividad”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo anuncia un bono de S/ 950 para los docentes y auxiliares de educación.

SEGUIR LEYENDO