Alva ante decisión de Aníbal Torres : “El presidente debería contagiarse y también renunciar”

María del Carmen Alva solicita la renuncia de Pedro Castillo tras la salida de Aníbal Torres en la PCM. Foto: Andina.

María del Carmen Alva, congresista de Acción Popular, consideró que Pedro Castillo debería seguir el ejemplo de Aníbal Torres y renunciar al cargo. Como se recuerda, esta mañana, el premier decidió dar un paso al costado y dejar su puesto por “razones personales”.

Durante una conversación con los medios de comunicación, Alva señaló que la renuncia de Torres era muy esperada y que lo mejor para el gobierno del jefe de Estado, es que elija a un nuevo titular de la PCM que no esté ligado al Congreso.

“Ya que tenemos la renuncia tan esperada del premier hace rato, se debió ir porque un premier tiene que ser conciliador, concertador, buscar consensos, y la verdad que era lo más confrontacional. Sabemos que se dedicó solo a viajar por todas las regiones y hablar mal del Congreso y pedir su cierre, pero ya que tenemos esta renuncia debería de contagiarse y también renunciar el presidente (Pedro Castillo), porque su premier renunció, debería dar un paso al costado. Ojalá que siga su ejemplo”, sostuvo.

“El primer ministro debería ser una persona que ahora no esté en el gabinete, tal vez una persona más conservadora, más independiente, la verdad que eso es lo que debería de hacer, no tener una persona que todo le diga sí señor y que no pasa”, agregó.

María del Carmen Alva señaló que Pedro Castillo vive en un mundo paralelo.

Cuestionamientos de Pedro Castillo al equipo de fiscales

Alva también se pronunció sobre las críticas de Pedro Castillo hacia el equipo de fiscales por los cambios que están realizando en torno a la investigación de “Los Cuellos Blancos”. Ante esto, la expresidenta del Congreso manifestó que es una total falta de respeto y que parece que el mandatario no conoce de “equilibrio de poderes”.

“Es una vergüenza lo que está haciendo el presidente Castillo, nunca se ha visto que un presidente ataque de esa manera a la Fiscal de la Nación, creo que no sabe lo que es el equilibrio de poderes, no sabe lo que es la independencia, no respeta la institucionalidad, pero ya sabemos cómo es él. Son manotazos de ahogado, totalmente”, increpó la legisladora.

“Yo valoro realmente el trabajo que está realizando la señora fiscal, no la conozco, pero realmente está cumpliendo a cabalidad sus funciones. Esperemos que el presidente cuando sea entrevista con el fiscal hable porque entonces para qué la invitaría a Palacio, sería una falta de respeto total”, agregó.

María del Carmen Alva sigue cuestionando a Pedro Castillo e insiste con su renuncia. Foto: Andina

Junta de Fiscales Supremos le responde a Pedro Castillo

a Junta de Fiscales Supremos emitió un comunicado en el que le responde al presidente Pedro Castillo, quien cuestionó la actitud en la Fiscalía de la Nación por los cambios realizados en el equipo que investiga el caso de ‘Los Cuellos Blancos’.

“La Junta de Fiscales Supremos, como órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público, ante lo manifestado por el señor presidente de la República, se pronuncia”, se lee en su comunicado.

“El Ministerio Público constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático en un Estado de Derecho. Según el artículo 158 de la Constitución Política del Perú, el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo encargado de la persecución del delito y la defensa de la legalidad”, indica.

VIDEO RECOMENDADO

Isabel Cortez encabeza marcha a favor de una nueva Constitución y el cierre del Congreso

SEGUIR LEYENDO