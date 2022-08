La viruela del mono y la homosexualidad: un nuevo estigma que combatir

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen de microscopio electrónico (ME) muestra partículas maduras del virus de la viruela del mono, de forma ovalada, así como semilunas y partículas esféricas de viriones inmaduros, obtenidas de una muestra clínica de piel humana asociada al brote de perros de la pradera de 2003, en esta imagen sin fecha obtenida por Reuters, 18 de mayo de 2022. REUTERS/CDC/Cynthia S. Goldsmith, Russell Regnery

De acuerdo a datos difundidos por el Ministerio de Salud de Perú, existe una mayor presencia de casos positivos de la viruela del mono en personas homosexuales. Esto ha dado pie a que se difunda información errónea acerca de la forma de transmisión de esta infección. Estas últimas semanas, en redes sociales ha estado circulando la versión de un presunto médico que afirma que esta enfermedad está presente únicamente en hombres homosexuales.

Si bien es cierto existe mayor incidencia de esta dolencia en tal grupo, eso no significa que sea una enfermedad exclusivamente de hombres que comparten relaciones sexuales con otros hombres. Tampoco indica que estas personas sean considerados un factor de riesgo en la población. Infobae conversó con especialistas en infectología y Salud Pública, quienes explicaron que cualquier persona puede contagiarse de esta enfermedad sin importar su orientación sexual.

Desde el 25 de junio hasta el 29 de julio, Perú ha registrado un total de 275 casos positivos de viruela del mono en todo el territorio nacional. Respecto a las características de sexo y orientación sexual, el Minsa informó que el 99% de personas contagiadas son hombres. De ellos, el 60,7% son homosexuales y el 10,5% bisexuales.

En el caso de las condiciones médicas, la entidad comunicó que el 70,2% de los pacientes diagnosticados con viruela del mono padecen del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el 80,8% de ellos recibe tratamiento retroviral.

De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, la viruela del mono “se está propagando principalmente por contacto piel con piel y la mayor tendencia se observa en la población con orientación homosexual y PVV [Sida]”. La difusión de estas cifras ha ocasionado que se estigmatice el rol de los hombres que mantienen sexo con hombres en la propagación de esta enfermedad.

Según explicó Cesar Portella, Presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, a Infobae, aunque existe mayor incidencia de estos casos en personas homosexuales, cualquier persona que tenga contacto con un individuo que tenga la enfermedad puede contagiarse.

“Lo que se ha detectado es que la mayoría de casos, casi el 95% de casos son en Lima y cerca del 90% son de sexo masculino, pero no podemos estigmatizar a todos los que tienen esa opción sexual porque cualquier persona, sea niño, adulto, mujer u hombre, siempre pueden contagiarse si tienen contacto con una persona infectada”, precisó.

El especialista indicó que el factor de riesgo es el desarrollo de la relación sexual sin protección, más allá del género de las personas que intervengan en el acto. Por ende, esta enfermedad no es exclusiva de los miembros de la comunidad LGBTIQ+. “No es que una persona sea de una opción sexual diferente y por eso significa que ya tiene la enfermedad, no es así. El contagio está relacionado a formas de transmisión, no a la orientación sexual de las personas”, mencionó.

EL GRAVE PROBLEMA DE LA ESTIGMATIZACIÓN

Los hombres que comparten relaciones con personas del mismo sexo son, probablemente, la población más afectada por esta problemática. Sin embargo, esto no solo los ha afectado a nivel de salud, sino también emocional. Si bien esto refuerza los estereotipos, prejuicios y estigmatizaciones en contra de este grupo poblacional, también perjudica el combate de esta enfermedad.

El Ministerio de Salud registró 99 altas hospitalarias por viruela del mono hasta el 1 de agosto. Foto: Andina

Según el infectólogo Carlos Medina, los pacientes que son estigmatizados por alguna infección que padecen suelen presentar complicaciones en el tratamiento de sus enfermedades, pues tienen más temor de pedir ayuda.

“Es necesario resaltar el grave peligro que representa la estigmatización de una enfermedad. La estigmatización ocasiona que no se pueda cortar la cadena de transmisión, porque una persona que se siente estigmatizada no acude a un centro atenderse eso, al no poder controlar su cuadro también se impide evaluar sus contactos o bloquear la enfermedad. Es decir, se obstaculiza el proceso de frenar la separación ”, advirtió.

Además, el experto recalcó que también representa un peligroya que de no acudir a cumplir con su tratamiento médico, su salud puede complicarse. Según informó el médico, la falta de supervisión médica podría incrementar el riesgo de que los pacientes con viruela del mono presenten cuadros severos terminen en condiciones fatales. “Por esta razón es que el estigma en realidad tiene muchos aspectos negativos que pueden complicarse, según vemos como se desarrolla la epidemia actualmente en el Perú y en todos los países del mundo”, alertó.

EL RIESGO ESTÁ EN LA PROMISCUIDAD, NO EN LA ORIENTACIÓN SEXUAL

De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, cualquier persona puede infectarse de viruela del mono, más allá de su orientación sexual, edad, lugar de residencia, entre otros. De acuerdo a la información proporcionada por la institución, se trata de una enfermedad que se transmite por contacto piel con piel, pero también puede contraerse mediante la vía sexual.

La sorpresa, la pasión y las caricias son importantes en la relación sexual (iStock)

“ Es una infección comunitaria. Cualquiera podría estar en riesgo si tiene una convivencia bastante cercana a una persona que esté enferma, sea hombre o mujer . En este momento no nos interesa el género. Si bien es cierto que la mayor proporción de personas que se ha reportado, como caso en el Perú, corresponden a hombres homosexuales, hay muchas otras que no lo son”, explicó a Infobae el especialista en infectología Manuel Espinoza.

De acuerdo al médico, la forma más frecuente de infección es por contacto muy cercano con personas que tienen lesiones en la piel. Por este motivo, es más probable que exista un contagio en las relaciones sexuales, pero no porque se trate propiamente de una enfermedad de transmisión sexual. “Se ha encontrado el virus en las secreciones corporales como el semen y secreción vaginal. Eso es cierto, pero no se ha demostrado que sea la forma más importante de transmisión”, dijo.

“Se está intentando evitar estigmatizar que se trata de una transmisión solamente de poblaciones como hombres que tienen sexo con hombres. Según estudios en Europa, sobre todo en España, se habla de una transmisión comunitaria. Basándonos en el comportamiento sexual, cualquier persona que tenga relaciones con varias personas puede contagiarse, sea hombre o mujer. Algunas parejas de mujeres bisexuales también se han contagiado y han hecho un puente para continuar la transmisión. Cualquiera que tenga contacto con más de una pareja va a tener más riesgo, porque no sabemos si esa otra persona está o no infectada ”, aseveró.

El infectólogo recomendó evaluar los factores de riesgo en base a las formas de transmisión y no a cuál es la característica de la persona que se encuentra contagiada de viruela del mono.

Anteriormente, el Instituto Nacional de Salud del país también advirtió que la conducta sexual está relacionada a la transmisión de esta enfermedad. Víctor Suárez, jefe del INS, declaró en RPP Noticias que tener más de una pareja sexual incrementa las posibilidades de contraer esta infección.

“Es un poco difícil poder abordar estos temas con todos los pacientes y hay que tener personal de salud especialmente entrenado para poder discutir estos temas. Lo que podemos ver en general es que la mayoría son personas cuya conducta de riesgo es básicamente tener múltiples parejas sexuales o practicar lo que es el sexo casual con personas no conocidas” , sugirió.

Además, recordó que la viruela del mono no es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Por ende, el uso del preservativo no impedirá el contagio de este mal.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIRUELA DEL MONO EN PERÚ

Hasta el 1 de agosto de 2022, el país ha registrado 313 casos positivos de viruela del mono a lo largo del territorio nacional. El 86,9% de los contagios están ubicados en Lima Metropolitana y Lima provincias. El Minsa informó que todos los pacientes diagnosticados con esta infección se encuentran bajo supervisión médica y monitoreo.

Asimismo, la segunda región con mayor número de casos es la provincia constitucional de Callao, quien registró 20 contagios, seguido de la provincia de La Libertad con 12 casos positivos.

En caso de presentar erupciones o lesiones en la piel, debe llamar a la línea 113 opción 6 o acudir al establecimiento de salud más cercano.

SEGUIR LEYENDO