Francy Pezo, actriz en De Vuelta al Barrio, contó que fue víctima de tocamientos indebidos

Francy Pezo denuncia haber sido víctima de tocamientos indebidos. (Foto: Instagram)

No se quedó callada. Francy Pezo, quien dio vida a la popular Porfiria en De Vuelta al Barrio, utilizó sus redes sociales para dar a conocer que fue víctima de tocamientos indebidos. La joven actriz relató que todavía se encontraba afectada psicológicamente por la agresión, pero que necesitaba hacerlo público para que todos conozcan el nombre de su agresor.

“ Hola, me llamo Francy Pezo, este video es video es muy importante para mí porque quiero compartirles algo, una situación no bonita, pero no me voy a quedar callada . Si no me conoces, yo soy actriz, muchos saben de mí porque yo interpreté al personaje de Porfiria de la serie ‘De vuelta al Barrio’, la hermanita de Oliverio”, empezó diciendo.

Asimismo, la joven actriz contó que lo que le sucedió pasó hace más de una semana, pero que ahora que se encuentra un poco más tranquila, decidió grabar un video contando todos los detalles de la agresión sexual que sufrió.

“ Quiero compartirles algo que quería guardármelo, pero dije ‘no’. Me cuesta mucho hacer este video, ya ha pasado casi una semana de lo que ha pasado, y ahora me encuentro más calmada, más tranquila; pero cuando me acuerdo de la situación en la que yo estaba, me entra un tipo de frustración, de rabia, ansiedad, cólera”, indicó.

De acuerdo a su relato, todo sucedió luego de haber asistido a una fiesta junto a su novio y unos amigos. Lo que ella nunca imaginó es que uno de estos sujetos se aprovecharía de ella cuando estaba descansando en el interior de un carro.

Según Francy Pezo, el hombre que la tocó de manera indebida se llama Alexander Guzmán Silva, un amigo de su pareja. Asimismo, luego de este aterradora experiencia, salió directo a su casa, habló con sus padres y se acercó a la comisaría a realizar su denuncia.

Además, la actriz comentó todo el proceso que debió pasar para que su denuncia sea aceptada, como someterse a un examen médico para comprobar que efectivamente fue agredida sexualmente. Finalmente la artista pidió que se haga justicia en su caso, el cual todavía se encuentra en investigación.

AGRADECE EL APOYO DE SUS FANS

Tras haber hecho pública su denuncia por agresión sexual, la actriz recibió el apoyo de sus fans, quienes la alentaron a seguir adelante, además de luchar hasta el último para que se haga justicia en su caso. Ella no pudo evitar agradecer todo el cariño de sus seguidores con un mensaje.

“Estoy eternamente agradecida con cada uno de ustedes... lo aprecio de todo corazón. He leído sus mensajes y sé que muchos han pasado lo mismo y algunos por miedo callaron. No hay que tener miedo. Recuerden que compartir esas cosas es pensar en los demás y ayudar a otros, y quería decirles que estoy tranquila. Una vez más, gracias por su apoyo. Los quiero mucho”, expresó.

CANALES DE AYUDA A LA MUJER

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

