ANP rechaza denuncia del presidente Pedro Castillo contra programa dominical

Asociación de Periodistas rechazan denuncia del presidente Pedro Castillo a programa dominical. Foto: Agencia Andina.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se pronunció y rechazó la denuncia del presidente, Pedro Castillo, contra el programa periodístico Panorama . En el video difundido por el dominical informa que, según las declaraciones del exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, el mandatario habría recibido de un empresario S/ 30,000 como motivo de “recompensa”

Ante ello, ANP mencionó que no se debería atribuir declaraciones de otras personas a los profesionales del periodismo. “Pretender imputar a los periodistas por lo testificado por terceras personas, es una práctica frecuente de quienes desde el poder político o económico anhelan silenciar denuncias periodísticas”, se lee en el comunicado.

Asimismo, indicó que, si el mandatario no se encontraba de acuerdo con las declaraciones o revelaciones realizadas por exsecretario general de Palacio de Gobierno, “podría ejercer su derecho a réplica o, en su defecto, dirigir la acción penal al responsable de las acusaciones, a quien sorprendentemente no hace mención alguna”, se enfatiza.

“Criminalizar al mensajero no es una alternativa legítima. Servir como vehículo para la propalación de declaraciones de terceros, de por sí, no hace a los periodistas responsables de su contenido. La veracidad o no de esos dichos deberá ser determinada por el sistema de justicia del país”.

Además, explicó que los periodistas recogen toda la información y declaraciones sobre los presuntos hechos de corrupción.

“La ANP, desde hace décadas, denuncia la instrumentalización sistemática de la ley penal contra quienes tienen la responsabilidad de informar. Procurar que los periodistas, ‘para no hacer el juego’ a quienes persisten en petardear la democracia en el país, se eximan de entrevistar o recoger declaraciones de quienes denuncian presuntos hechos de corrupción a todo nivel es sentenciar el periodismo de silencio”, acotó.

DENUNCIA DE PEDRO CASTILLO

El mandatario de la Nación informó que iniciará acciones legales contra el dominical por difundirse un reportaje sobre los presuntos pagos ilícitos, quien además rechazó estas acusaciones, a través de su cuenta de Twitter.

“Rechazo tajantemente las imputaciones falsas que emite el programa Panorama señalando que habría recibido una “recompensa” de 30 mil soles. En honor a la verdad periodística, exijo una seria investigación que aclare esta falsedad”, escribió.

Seguidamente, calificó este reportaje que contenía las declaraciones de Bruno Pacheco como “noticias falsas”.

“Ejerciendo mi derecho como ciudadano y como presidente de la República, procederé a denunciar a la señalada producción periodística que difunde noticias falsas cuyo único fin es engañar y manipular a la ciudadanía”, agregó.

Cabe recordar, que el mandatario también se pronunció en el mensaje a la Nación sobre el rol de la prensa en su actual Gobierno. “Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo, acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar”, afirmó el gobernante en su mensaje de Fiestas Patrias.

¿CÓMO HABRÍA RECIBIDO EL PRESIDENTE LOS 30,000?

En el reportaje presentado por Panorama, Fermín Silva, empresario y dueño de la Clínica La Luz, habría entregado a Bruno Pacheco S/ 15,000 en su sobre para él. Asimismo, según las declaraciones de Pacheco, afirmó que este mismo empresario le habría otorgado S/ 30,000 que fue entregado al mandatario.

Este pago presunto pago ilícito se entregó a cambio de la designación de Hugo Chávez Arévalo en Petroperú. Asimismo, se relató que el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, llevó un maletín con dinero que sería para el presidente Pedro Castillo.

SEGUIR LEYENDO