Alex Valera reveló que la relación con Jean Ferrari no terminó bien tras su partida de Universitario

Alex Valera habló sobre la relación con Jean Ferrari.

Alex Valera rompió su silencio después de confirmarse su fichaje a Al Fateh. El delantero estuvo envuelto en una polémica con Universitario de Deportes por su venta al fútbol árabe y al parecer no todo acabó bien entre ambas partes. El ‘nueve’ reveló que tuvo un distanciamiento con Jean Ferrari, administrador del club ‘crema’.

“Es un sueño cumplido (irse a Al Fateh), siempre he querido salir al extranjero. Durante todo el tiempo que vengo jugando fútbol profesional, vengo cumpliendo metas que me he planteado. Ahora quiero seguir superándome, no quiero que este sea mi techo, quiero ver como es el fútbol en el extranjero y aspirar a más”, señaló el atacante en conversación con Willax Deportes.

“Creo que estoy devolviendo todo lo que hizo Universitario por mi y espero que sepan aprovecharlo”, respondió el ‘nueve’ cuando le consultaron sobre su millonario traspaso a la liga de Arabia Saudita.

“Si se manejó bien o mal, ya depende de ellos. Ellos saben la verdad y saben como está el tema. Yo ya no quiero crear un ambiente negativo, solo quiero que, a partir de ahora que me voy, el grupo esté bien, que no tenga problemas de nada y comiencen con buenos resultados”, complementó.

“La última vez conversé con Barreto (Manuel) para firmar la hoja y listo se acabó. No hubo una despedida formal. Igual estoy tranquilo”, expresó sobre la relación con el gerente deportivo de la ‘U’.

En seguida, le preguntaron por Jean Ferrari y afirmó que no se despidió de él. “Ya no volvimos a tener comunicación desde la última vez que conversamos. Ambos nos alejamos, ya no voy a darle vuelta al tema, pero no terminó nada bien”.

Alex Valera se refirió al administrador de la 'U'.

