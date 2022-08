Ministro Salas asegura que Pedro Castillo le ha tendido la mano al Congreso para gobernar juntos

Ministro de Cultura indicó que espera que aprueben el feriado para poder alentar a la selección nacional en su partido de clasificación ante Australia. Foto: Andina

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, aseguró durante una entrevista con el dominical Panorama que el presidente Pedro Castillo siempre ha tenido la convicción de trabajar junto a los parlamentarios para resolver los problemas internos del Perú.

Además, el titular del Mincul, señaló que el mandatario les ha extendido la mano en varias ocasiones, pese a las diferencias políticas, y anunció que no están planeando un cierre del Congreso ni que el presidente deje el cargo.

“Lo que él (presidente) ha pedido al Congreso de la República es consenso, estirar la mano al Congreso para poder gobernar juntos”, señaló a Panorama.

El ministro de Cultura señaló además que el jefe de Estado está absolutamente convencido de que va a terminar su mandato el 2026.

“El presidente está absolutamente convencido de que, por justicia y por acto democrático, va a terminar su gobierno el 2026 y va a hacer una transición democrática de gobierno cuando corresponde, porque ha sido electo por el pueblo, no solamente él, sino también el Congreso”, señaló Salas.

Alejandro Salas, ministro de Cultura. Foto: Andina.

Cambios en el equipo especial de la PNP

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, también se pronunció sobre las denuncias que acusaban al titular del Mininter, Willy Huerta, de intentar retirar al coronel Harvey Colchado de la dirección del grupo especial de la PNP.

Durante el diálogo con Panorama, Salas sostuvo que las intenciones de modificar la dirección del equipo corresponden con una búsqueda de institucionalidad en la PNP. “Colchado es un señor que no pertenece a una parte operativa de la Policía Nacional del Perú”, dijo el titular del Mincul.

“A quien le corresponde encabezar esta parte operativa es al jefe de la Diviac, el señor Harvey Colchado no va a salir del equipo, tiene que estar en el equipo, pero quien tiene que conducir es la Diviac, por un tema de operatividad”, explicó Salas en el dominical.

Del mismo modo, Alejandro Salas, aprovechó algunos minutos de su entrevista para criticar la elección de los integrantes de este equipo especial, porque según manifestó, no está de acuerdo que se haya dado a pedido de la fiscal Patricia Benavides, por lo que calificó esas acciones como irregulares.

El ministro Salas confía en que el mandatario no dejará su cargo a pesar de las investigaciones que hay en su contra. Foto: Andina

“¿Cómo la fiscal de la Nación va a poner nombres de policías de un equipo?, esas no son facultades del Ministerio Público, puede recomendar, pero, que envíen un oficio con los nombres, eso no es regular, se está rompiendo la autonomía de la Policía Nacional del Perú”, expresó.

Cambios en el gabinete

Antes de culminar, el ministro Salas precisó que, desde el Consejo de Ministros, no se tenían ni tienen noticias sobre la posible salida del jefe de la PCM, Aníbal Torres, y manifestó que, de ser ese el caso, no es un tema que se haya hecho llegar a los ministros por lo que prefiere no entrar en supuestos sino en temas reales y concretos.

“Es una facultad exclusiva del presidente, quien para hacer un cambio tampoco tiene que decirnos, voy a hacer cambio, (...) no creo que lo haya conversado con otras personas, de pronto podrían darse cambios, pero no es algo que se nos haya afirmado o confirmado”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Ministro de Cultura respaldó al presidente Pedro Castillo.

SEGUIR LEYENDO