Efemérides del 28 de julio: la independencia del Perú y otros hitos que marcaron la fecha

Una ilustración conmemora los 205 años de la independencia de Perú con su bandera, soldados del siglo diecinueve y la Biblioteca Nacional del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Qué pasó un día como hoy? El 28 de julio es una fecha clave en el Perú, ya que en 1821 se proclamó la independencia, liderada por José de San Martín. Ese mismo día, en distintos años, ocurrieron hechos como la muerte del pintor costumbrista Pancho Fierro (1879), la reapertura de la Biblioteca Nacional tras la Guerra del Pacífico (1884), la fundación del club Sport Boys (1927), el nacimiento del expresidente Alberto Fujimori (1938), el lanzamiento del Plan Inca por Juan Velasco Alvarado (1974) y el anuncio de la estatización de la banca por Alan García (1987), hitos que marcaron la historia nacional.

Independencia del Perú

La independencia del Perú fue un proceso político y militar que culminó con la proclamación de José de San Martín el 28 de julio de 1821 en Lima. Surgió como parte de las guerras de independencia hispanoamericanas, impulsadas por movimientos criollos que buscaban romper el dominio colonial español. La campaña libertadora contó con la participación de las fuerzas del sur lideradas por San Martín y las del norte comandadas por Simón Bolívar. Tras las batallas de Junín y Ayacucho en 1824, el Perú consolidó su independencia, dando fin al virreinato y al dominio español en Sudamérica.

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Ese 28 de julio de 1821, en la Plaza Mayor de Lima, José de San Martín proclamó la independencia del Perú. En el texto se recuerda una escena de celebración pública, marcada por el repique de campanas y el sonido de cañones, y se consigna la exclamación: “¡Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia!” Aquella proclamación se convirtió en un hito político de la historia peruana y fijó la fecha como un punto de referencia para revisar otros hechos que también ocurrieron un 28 de julio.

Las actividades por Fiestas Patrias en Lima incluyen la Ruta de la Independencia.

El legado de ‘Pancho’ Fierro

Francisco “Pancho” Fierro Palas (1807‑1879), artista autodidacta de Lima, es reconocido por sus acuarelas costumbristas, que retratan escenas populares de la sociedad limeña del siglo XIX. Hijo de madre esclava y padre criollo, nació libre y halló en la pintura una manera de documentar la vida cotidiana: pregoneros, vendedores, bailes y mercados. Se calcula que produjo 1.200 obras sobre cartulinas, que luego fueron coleccionadas y popularizadas. Aunque también hizo óleos y murales, su legado permanece en esas acuarelas, que permiten reconstruir visualmente la cultura urbana de la época. Falleció en 1879, en Lima.

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Desde un cuarto de hotel en el centro de Lima, Humareda observó la ciudad y la devolvió en cuadros llenos de drama y humanidad. (Andina)

Reapertura de la Biblioteca Nacional

El 28 de julio de 1884 se reabrió la Biblioteca Nacional del Perú tras haber sido destruida durante la Guerra del Pacífico. Bajo la dirección de Ricardo Palma, quien lideró su reconstrucción, la institución inició una nueva etapa. Se reinauguró con 27.984 ejemplares y Palma trabajó en ampliar la colección, integrarla con el Archivo Nacional y crear una sección de periódicos. La reapertura fue presentada como un símbolo de recuperación del patrimonio intelectual y cultural del país, luego de los estragos del conflicto.

Con un pie en la historia y otro en el futuro, la Biblioteca Nacional del Perú continúa su labor de preservar la memoria cultural del país, adaptándose a las demandas contemporáneas de sus usuarios. (Andina)

Fundación de Sport Boys

Sport Boys Association fue fundado el 28 de julio de 1927 en Callao por estudiantes del Colegio Maristas. Desde sus primeros pasos en divisiones locales, ascendió al fútbol profesional. En 1935 obtuvo su primer título de liga de forma invicta, logro que repitió en 1937 y consolidó el apodo de “Los Rosados” por el color de su uniforme. También logró campeonatos en 1951, 1958 y 1984. Su historia incluye rivalidades como el “Clásico porteño” con Atlético Chalaco. Considerado uno de los clubes tradicionales del fútbol peruano, es reconocido por su estilo de juego y su legado en el Callao.

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Nacimiento de Alberto Fujimori

Alberto Fujimori nació en Lima en 1938 y fue presidente de Perú entre 1990 y 2000. Antes de asumir el cargo fue ingeniero agrónomo y rector universitario. Durante su mandato aplicó un ajuste económico conocido como “fujishock” y un autogolpe en 1992 que disolvió el Congreso y concentró el poder. Su gobierno impulsó la derrota del grupo terrorista Sendero Luminoso, pero también fue acusado de autoritarismo, violaciones de derechos humanos y prácticas corruptas lideradas por su asesor Vladimiro Montesinos. Fue condenado en 2009 por asesinatos y corrupción, luego indultado en 2017; el indulto fue anulado y posteriormente restituido hasta su fallecimiento en 2024.

El fujimorismo a un año de la muerte de Alberto Fujimori, el presidente que quebró el orden constitucional

Plan Inca de Juan Velasco Alvarado

El Plan Inca fue lanzado por el gobierno militar peruano de Juan Velasco Alvarado en 1974, dentro del marco del Sistema Nacional de Planificación. Diseñado como una estrategia de desarrollo nacional sostenible, buscaba integrar la población, redistribuirla por el territorio económico del país y mantener niveles de ingreso per cápita comparables. Se definía como “ni capitalista ni marxista‑leninista” y promovía una autogestión socialista con identidad nacional. Incluyó la nacionalización del petróleo, la estatización de la banca y la minería, además de la reorganización del aparato estatal. Fue concebido como un programa de transformación social, económica y política del Perú.

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Estatización de la banca por Alan García

En 1987, el presidente Alan García propuso la estatización de la banca privada en el Perú. Su “programa heterodoxo” buscaba que los empresarios reinvirtieran sus ganancias para impulsar el empleo y el crecimiento. Al no ocurrir, planteó que el Estado tomara el control de todas las instituciones financieras para evitar la concentración del crédito y la fuga de capitales. La medida generó oposición de sectores empresariales y de la derecha política, con Mario Vargas Llosa como uno de los críticos más visibles. Aunque el proyecto no se ejecutó, marcó un punto de quiebre en su gobierno.

Además de los hitos vinculados a la historia peruana, el 28 de julio aparece en calendarios internacionales por decisiones políticas, acuerdos y episodios que impactaron en distintos países. El texto también reúne una lista amplia de efemérides que van desde cambios institucionales hasta anuncios empresariales, así como nacimientos y muertes de figuras del mundo de la cultura, la ciencia, el deporte y la política.

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La elección de Alan García simbolizó renovación política, impulsada por un discurso que conectó con la población y marcó un hito en la historia democrática del Perú. (IPE)

¿Qué pasó un 28 de julio en el mundo?

En ese repaso global, se menciona que en 2021 el izquierdista Pedro Castillo asumió la presidencia de Perú para el período 2021‑2026, y que en 2016 Pedro Pablo Kuzcynski tomó posesión como presidente de Perú. También se consigna que en 2001 Alejandro Toledo asumió la Presidencia de Perú y que en 1990 Alberto Fujimori fue investido presidente de Perú. La nómina incluye, además, que en 1985 Alan García tomó posesión de la Presidencia de Perú.

Otros registros de la lista señalan que en 2020 el estudio Universal y AMC, la cadena de salas más grande de Estados Unidos, anunciaron un acuerdo que cambió reglas de distribución en el cine. En 2017, el Senado de Estados Unidos rechazó, con el voto crucial de tres republicanos, entre ellos John McCain, una propuesta para derogar parcialmente el Obamacare, la reforma de salud del demócrata Barack Obama. En 2018, el papa Francisco apartó de sus funciones y recluyó al cardenal y arzobispo emérito de Washington Theodore McCarrick para ser juzgado por abusos sexuales.

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El listado también menciona que en 2009 IBM compró por 1.200 millones de dólares la firma de servicios tecnológicos SPSS, y que ese mismo año el Comité Judicial del Senado norteamericano aprobó el nombramiento de la juez Sonia Sotomayor, lo que la convirtió en la primera hispana magistrada del Tribunal Supremo de Estados Unidos. En 2005, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana, y el IRA anunció el fin de la lucha armada.

Entre los hechos trágicos y bélicos consignados figura que en 1976 un seísmo de 8,3 grados destruyó la ciudad minera de T’angshan, en el noroeste de China, con 240.000 muertos. También se incluye que en 1945 un avión se estrelló contra el Empire State Building de Nueva York, con 28 muertos, y que en 1914 Austria‑Hungría declaró la guerra a Serbia, en el inicio de la I Guerra Mundial. Se agrega un atentado en París en 1835 contra el rey Luis Felipe, que salió ileso, con 42 muertos, además de otros episodios que abarcan desde la Revolución Francesa hasta disposiciones papales y fundaciones universitarias.

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En el apartado de nacimientos y muertes, el texto enumera nombres como Jacqueline Onassis (1929), Marcel Duchamp (1887), Santiago Calatrava Valls (1951), Leonor Watling (1975), Hugo Chávez (1954) y Alexis Tsipras (1974), así como decesos como los de Francis Crick (2004), Bob Hope (2003), Johann Sebastián Bach (1750), Antonio Vivaldi (1741), Cyrano de Bergerac (1655) y Thomas Cromwell (1540). También se consigna que en 2021 murieron Johnny Ventura y Dusty Hill.