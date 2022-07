Germán Leguía espera que Alex Valera arregle pronto con Universitario: “El plantel no sabe a quién apoyar”

Germán Leguía habló de Alex Valera y su situación en Universitario.

Universitario de Deportes no parece encontrar el rumbo que lo posicione entre los primeros lugares del Torneo Clausura. De hecho, la última derrota en condición de local ante Deportivo Municipal, prácticamente, le ha dejado sin chances de luchar a fin de año por el título nacional. Parte de ello es por la ausencia de Alex Valera, de quien Germán Leguía se refirió y espera que su caso llegue a un desenlace a la brevedad.

“Espero que lo de Valera se solucione porque es un tema que molesta. El plantel no sabe para dónde ir, si apoyar al jugador o al club ”, fueron las primeras palabras de ‘Cocoliche’ en una entrevista para GOLPERU.

Del mismo modo, considera que el delantero es una pieza clave en el cuadro ‘crema’, así tenga jugadores que puedan jugar en su posición como Alexander Succar. “Valera es un hombre importantísimo. Ha hecho goles casi todos los partidos. Siempre es un jugador que te va a preocupar a la defensa. Así esté Succar, Valera estaba bien metido en el grupo y te da mucha salida”, dijo.

Y es que hace una semana se conoció de una oferta por parte de Al-Fateh de Arabia Saudita por el artillero nacional. De hecho, junto a su representante mantuvieron la postura de aceptarla para poder tener su primera experiencia en el extranjero en una liga en que, a sus 26 años, podría asegurar su futuro y el de su familia a nivel económico.

Sin embargo, a pesar de que en un inicio habrían tenido el visto bueno de la administración encabezada por Jean Ferrari, la postura por parte de Manuel Barreto, director deportivo del club, además del técnico Carlos Compagnucci fue negativa por su relevancia de cara al gol (lleva 12 anotaciones en 17 compromisos).

Alex Valera es el hombre más decisivo de Universitario de Deportes en el ataque. | Foto: Difusión

La misma ‘Muñeca’ había confesado en la previa del cotejo ante Carlos Stein, que en el tema deportivo no les favorecía, pues el mercado de pases en el Perú se encontraba cerrado y no había posibilidad de fichar un reemplazante. Esto sumado al hecho de que su cabeza no estaba disponible para jugar. Estas declaraciones incomodaron al propio Valera, quien posterior a ello anunció que daría a conocer sus impresiones por lo que dijo el directivo, algo que finalmente no sucedió.

Por lo pronto, de parte del entorno del atacante esperan una respuesta concreta para ver si se mantiene o no en la entidad ‘merengue’. Aún no hay un pronunciamiento oficial al respecto y se espera que este tema se pueda solucionar en los próximos días. Esto debido a que el jugador ha estado entrenando al margen del grupo y no ha sido convocado a ningún encuentro desde entonces. El saldo es negativo para su equipo: 1 triunfo y 2 derrotas.

REGRESO DE JORDAN GUIVIN DE MÉXICO

De otro lado, el mundialista peruano de Argentina 1978 y España 1982 considera que el jugador peruano debe ser mejor valorado en el exterior. Bajo esa premisa, criticó el caso de Jordan Guivin, quien vino de jugar en la Liga Expansión de México para enrolarse al elenco ‘estudiantil’.

“Es una pena que jugadores que han salido, no pueden ir a Segunda. El jugador peruano tiene que valorarse más porque (Guivin) viene de la Segunda de México. Menos mal que se regresó. Tiene que salir más hecho, así como Farfán cuando se fue a Holanda o Guerrero que estuvo en Alemania. Tienen que buscar hacerse más fuertes. Eso de ir y regresar es malo, pésimo. Creo que tienen que ser mejo llevados”, señaló.

Anteriormente, el volante se había desempeñado en la Universidad San Martín y Cienciano. El combinado cusqueño fue el equipo que le permitió salir a finales del 2021 al Toros Celaya, en un campeonato que no tiene ascenso directo a la Liga MX. De igual forma, pudo jugar con regularidad en 16 encuentros, logrando convertir 1 gol.

El exjugador habló de la situación del delantero con los 'cremas' y el regreso del volante a Perú luego de su paso por México. | Video: GOLPERU

