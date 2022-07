Wilmar Elera genera ola de críticas ante cuestionables declaraciones por el caso Freddy Díaz, acusado de violación

Wilmar Elera, tercer vicepresidente del Congreso.

Esta mañana, el tercer vicepresidente del Congreso, el legislador Wilmar Elera tuvo unas desafortunadas declaraciones respecto a la denuncia por violación sexual en contra del congresista Freddy Díaz.

“Creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”, dijo en entrevista con TV Perú.

Estas afirmaciones han generado una ola de críticas en las redes sociales cuestionando al parlamentario de la bancada de Somos Perú.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señaló que “ser la única mujer en el grupo o haber bebido alcohol, NO justifica ninguna forma de violencia contra las mujeres. Menos aún la violencia sexual”, esto sin mencionar al congresista Elera.

La Defensoría del Pueblo consideró grave las declaraciones del tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, en las que busca justificar la denuncia de violación sexual contra Freddy Díaz “basándose en estereotipos y discriminación contra las mujeres”.

“Instamos a los representantes del Poder Legislativo a erradicar toda forma de justificación y tolerancia a la violencia de género, y a desterrar la revictimización hacia las personas afectadas, ya que fomentan una cultura de la impunidad”, agregó.

Por su parte, la exministra de la Mujer, Anahí Durand expresó su indignación y dijo esperar que tanto el Congreso como la justicia actúen en relación a ambos legisladores.

La exparlamentaria y extitular del MIMP, Gloria Montenegro consideró que “con este Congreso no solo hemos retrocedido en reformas sino también en derechos”.

La exministra Ana Jara Velásquez sostuvo que con sus declaraciones Wilmar Elera está normalización una violación con argumentos machistas y lo invocó a reflexionar.

Después de la entrevista que brindó al canal del Estado, el parlamentario Wilmar Elera utilizó su cuenta de Twitter para exigir celeridad en la denuncia contra Freddy Díaz.

Posteriormente pidió disculpas en entrevista con un medio de comunicación. “Si he ofendido a alguien ofrezco las disculpas del caso, no soy una persona que quiera apañar a un violador. Capaz me expresé mal, pido las disculpas del caso. Al congresista Díaz le debe caer todo el peso de la ley”, dijo Elera en diálogo con El Comercio. Además, manifestó que no presentará su renuncia a la tercera vicepresidencia pues “eso no tiene nada que ver con mis expresiones”.

En tanto, el Congreso de la República emitió un comunicado en el que manifiesta su rechazo a todo tipo de violencia contra la mujer, y lamentó las declaraciones de Wilmar Elera y lo exhortó a pedir disculpas públicas.

“Seremos firmes en nuestro compromiso de trabajar e impulsar iniciativas legislativas en defensa de los derechos y protección de la mujer”, señaló.

DENUNCIA CONTRA EL CONGRESISTA FREDDY DÍAZ

Una trabajadora del Congreso de la República denunció ser víctima de violación sexual por parte del parlamentario Freddy Díaz Monago. Este hecho habría ocurrido en la madrugada del miércoles en una de las oficinas ubicada en el jirón Azángaro, Centro de Lima.

El congresista Freddy Díaz, quien se encuentra no habido y fue expulsado de Alianza para el Progreso (APP), indicó, a través de un comunicado, que se someterá a las investigaciones correspondientes.

“Ante la denuncia pública difundida en mi contra, de agresión y violencia, me dirijo a la opinión pública para expresar mis respetos a la integridad física y psicológica de las personas; ante ello, soy el primer interesado en que esta denuncia se investigue y aclare. Por tanto, de acuerdo con la normatividad vigente, me someteré a las indagaciones respectivas para aclarar esta situación, respetando el debido proceso en curso”, manifestó.

En tanto, la Comisión de Ética anunció que este martes 2 de agosto sesionará para atender exclusivamente esta denuncia.

VIDEO:

Palabras del congresista Elera genera indignación por intentar justificar un acto de violación sexual.

