Universitario: Alex Valera y lo que se conoce del interés de Al Fateh de Arabia Saudita

Alex Valera es del interés de Al-Fateh de Arabia Saudita.

Universitario de Deportes ha empezado con el pie derecho en el arranque del Torneo Clausura luego de encadenar un empate y un triunfo. Estos resultados le han permitido soñar con el título nacional a fin de año. Parte de esta responsabilidad es por la cuota goleadora de Alex Valera, quien se ha hecho presente en el marcador cuando su equipo lo necesitó, motivo por el cual ha estado en la mira de varios equipos. El último sería el Al-Fateh de Arabia Saudita, que habría enviado una oferta.

Esta información ha sido divulgada por diversos medios, entre ellos RPP Noticias y DirecTV Sports Perú, que coinciden en que la propuesta ya fue notificada a la entidad ‘merengue’, pero que la dirigencia encabezada por Jean Ferrari la rechazó porque se encuentra alejada de las pretensiones económicas esperadas.

Ese no sería el único motivo, ya que también está la importancia del delantero en el once titular del técnico Carlos Compagnucci. Actualmente no cuenta en el plantel con un suplente de garantías, tomando en cuenta que es el máximo goleador, no solo del equipo sino que además de la Liga 1 con 12 anotaciones.

Alexander Succar e incluso Alberto Quintero han alternado en esa posición, pero no han ofrecido las mismas prestaciones que el exDeportivo Llacuabamba y entre ambos suman 2 dianas en lo que va de la temporada. En ese sentido, se llegó a vocear la llegada de Matías Succar, quien estaba en el LASK Linz de Austria, pero se decantó por Carlos A. Mannucci.

OTROS CLUBES INTERESADOS

Para complementar el tema financiero, la periodista de DirecTV Sports, Camila Zapata, validó las indagaciones y pudo conocer que el cuadro de Christian Cueva no sería el único interesado en adquirir los servicios del artillero. Estaría otro club de la misma liga, así como uno de Emiratos Árabes Unidos (sin revelar los nombres).

Periodista Camila Zapata y su información sobre el interés de clubes árabes por Alex Valera.

En esos casos, los montos sondeados habrían rondado el millón de dólares. Sin embargo, la consigna de la dirigencia ‘crema’ sería venderlo a final de año o esperar que esta cifra aumente para poder soltarlo. Es decir, una oferta inalcanzable e irrechazable para el medio peruano.

Sin duda, que la presencia de ‘Aladino’ en el elenco de ‘The Role Model’ habría sido fundamental para que los directos árabes quieran lanzarse por el fichaje del atacante formado en el fútbol playa. Ambos han compartido entrenamientos en la selección peruana, por lo que el volante conoce lo que Alex puede aportar para que su equipo dé un salto de calidad y empiece a luchar por los primeros lugares.

JEAN FERRARI SOBRE INTERÉS EN ALEX VALERA

Cabe mencionar, que el pasado domingo 17 de julio, el administrador de la institución nacional, Jean Ferrari confirmó que en el último mercado de pases hubo interés de otros clubes, aunque sin propuesta formal, hasta que reveló la oferta de uno de Asia que la están estudiando.

“Hubo acercamientos. No llegó una propuesta formal de compra, pero el día de hoy ha llegado del Medio Oriente una propuesta más. Estamos analizando, viendo”, contó para el programa ‘Conexión DirecTV’.

El administrador de Universitario se refirió al interés del extranjero que tiene el delantero peruano. | Video: DirecTV Perú

INTERÉS DE ROSARIO CENTRAL

Ahora, como se mencionó líneas arriba, ha habido clubes que tantearon al delantero de 26 años en los últimos meses. Uno proveniente de Europa (antes del repechaje) y luego sonó la opción de Rosario Central. De hecho, el entrenador del ‘Canalla’, Carlos Tévez, habría solicitado su contratación y quería que fuera su ‘9′. No obstante, las negociaciones no fueron a más por el alto costo del pase de Valera. Como se sabe, en Argentina vienen atravesando problemas económicos y los clubes no son ajenos a ello.

