Aldo Corzo luego de la derrota de Universitario ante Municipal: “La idea es salir campeones, sabemos que nos alejamos”

Aldo Corzo se refirió a la derrota de Universitario en el Monumental.

Aldo Corzo se refirió a la derrota 1-0 de Universitario ante Deportivo Municipal por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. Con este resultado, ya son dos partidos consecutivos que el equipo merengue no suma puntos, tanto de visita, ante César Vallejo en Trujillo, como de local en el Monumental.

Ante la actuación de los merengues, Corzo mencionó lo siguiente: “El gol temprano nos cambia la estrategia, no lo esperábamos. Es parte del fútbol. Con el gol en contra jugamos a buscar el partido, salimos con todo, no concretamos, pero estuvimos ahí. No nos generaron situaciones, pero debemos estar mejor de cara al gol”, acotó el lateral peruano. “Muni trato de golpear todo el partido con el gol a favor. Ahí tuvieron el balón por pasajes del partido pero nosotros tuvimos ocasiones”, agregó.

Sobre el objetivo general de Universitario para las diecinueve jornadas que componen el segundo semestre del año, Corzo recordó cuál es la prioridad de los dirigidos por Compagnucci. “La idea es campeonar. Sabemos que nos alejamos, igual tenemos que buscar la forma de cómo levantar. Es una derrota dura. Es un partido complicado el del domingo (frente a Cienciano en Cusco) pero tenemos que ver cómo salimos adelante”, añadió Corzo ante las dudas de la prensa local.

(Foto: GOLPERÚ)

El único gol del partido fue producto de aprovechar un error. Claudio Yacob, el mediocampista fichado para la presente temporada como refuerzo de la plantilla ‘merengue’ adelantó su llegada a área de Universitario a manera de recuperar el balón. Sin embargo, no contó que Roberto Ovelar tomaría ventaja sobre él y le arrebataría la ‘caprichosa’ para anotar con simplicidad al arco de José Carvallo que no pudo detener el remate.

El tanto fue ejecutado al inicio del cotejo. Exactamente a los tres minutos, siendo la única ocasión generada y concretada por por parte de Deportivo Municipal. Por el lado de Universitario, hubieron siete remates al arco, sin posibilidad de marcar por errores de ubicación, en su mayoría, el balón chocó con el travesaño del arco de la ‘Academia’.

Asimismo, la ‘U’ tuvo más tiros de esquina. Pese a la mayor cantidad de posibilidad de anotar, el duelo se mantuvo 0-1. Los ‘Ediles’ mantuvieron el resultado a favor y, con este resultado, se ubican en el sexto lugar con ocho unidades en cinco partidos disputados. Mientas que Universitario marcha en la octava ubicación con siete puntos, a cinco del actual puntero Alianza Lima.

El siguiente reto de Universitario, en busca del triunfo, será frente a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco por la sexta jornada del Torneo Apertura. Con la duda de Alex Valera en la convocatoria de Carlos Compagnucci, pese a que el delantero ha estado presente en los trabajos y entrenamientos durante las últimas dos jornadas del certamen local, la escuadra ‘merengue’ se batirá a duelo en la altura de la ‘Ciudad Imperial’ con el actual segundo lugar de la tabla de posiciones.

PRÓXIMOS ENCUENTROS DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Cienciano vs Universitario: domingo 7 de agosto a las 3:30 pm

Universitario vs Binacional: sábado 13 de agosto a las 7:00 pm

ADT vs Universitario: domingo 21 de agosto a las 3:00 pm

