Anuncian paro regional si no se firma convenio para la construcción de Hospital de Alta Complejidad en Piura

Anuncian paro regional si no se concreta convenio para la construcción del Hospital de Alta Complejidad en Piura. Foto: Federación Médica Peruana.

La presidenta de la Federación Médica de Piura, María Lupu, anunció un paro junto a los integrantes de su institución, gremios de salud, colegios profesionales y la sociedad civil de la región. Este se llevaría a cabo en caso no se concrete la firma del convenio para la construcción de Hospital de Alta Complejidad, que debería estar en coordinación con el gobierno de Francia.

“La próxima semana, el gobernador regional de Piura y principales representatividades de la región tendremos una reunión con los ministros de Salud y Economía, donde se nos va a informar la situación. Esperamos que se lleguen a los mejores acuerdos, necesitamos que se firme el convenio con el gobierno de Francia, lo que nos garantiza darnos la construcción de nuestro anhelado hospital de alta complejidad para la región”, declaró para Exitosa.

Sin embargo, en caso este acuerdo no se lleve a cabo tomarán la medida anunciada para que sean escuchados. “En caso de que no tengamos buenos resultados, ya hemos pedido una reunión con los diferentes gremios de salud y con los colegios profesionales, estamos organizándonos como sector salud y también la sociedad civil para un paro regional ”, enfatizó.

Por otro lado, hicieron sentir su malestar porque en el mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo no se refirió a la construcción del Hospital de Alta Complejidad, a comparación de otros hospitales de Lima Metropolitana y Cusco.

“Estamos bastante decepcionados en la región Piura porque esperábamos que en el mensaje presidencial del presidente Pedro Castillo anuncie la firma del convenio con el gobierno de Francia, gestión que ya estaba en un avance del 80% dejada por el exministro de Salud, Hernando Cevallos”, se pronunció.

La titular de la Federación Médica de Piura también manifestó su fastidio porque el mandatario no hizo referencia a la región y menos a este proyecto. “Ya estaba para la firma del convenio con el Gobierno de Francia. Lamentablemente, el presidente no ha anunciado y ni siquiera ha mencionado a Piura, parecería que no lo prioriza a pesar de que tiene una población de más de 2 millones de habitantes. La región no cuenta con un hospital de alta complejidad del Minsa. Es algo inaudito”, puntualizó.

HOSPITALES EN CONSTRUCCIÓN

Según el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció la construcción de 3 hospitales en su mensaje a la Nación. Entre ellos está el Hospital de San Juan de Lurigancho, Sergio Bernales y Antonio Lorena de Cusco.

Por otro lado, para el Hospital de San Juan de Lurigancho, anunció la transferencia de 3.5 millones de soles para la elaboración del Expediente Técnico, la que se culminaría en diciembre del presente año.

El presidente Pedro Castillo anuncia transferencia por más de 250 millones para el sector salud. Foto: Agencia Andina

“En el primer trimestre del 2023 se iniciará la ejecución física de las obras tempranas, bajo el enfoque Fast Track, con el objetivo de contar en un plazo de aproximadamente dos años con un Hospital Especializado de categoría III-1 en beneficio de 873,200 habitantes”, refiriéndose a la construcción e implementación del Hospital Sergio Bernales.

Por otro lado, indicó que el Hospital Antonio Lorena de Cusco beneficiará a 444,080 habitantes. “En el presente mes se han reiniciado las obras de demolición, desmontaje y reforzamiento de la infraestructura existente, en atención a las recomendaciones recibidas”, concluyó.

