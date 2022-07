ADEX critica discurso de Pedro Castillo: “una alta dosis de cinismo e insiste en dividir al Perú”

Foto: Reuters.

La Asociación de Exportadores (ADEX) se sumó a la lista de críticos que cuestionaron el mensaje del presidente de la República, Pedro Castillo, quien el último 28 de julio se presentó ante el Congreso de la República para emitir un discurso por Fiestas Patrias y sobre su gestión que ha cumplido su primer año.

En ese sentido, el presidente ADEX , Julio Pérez Alván, manifestó su rechazo al discurso del mandatario debido a que no hizo un mea culpa y no anunció medidas frente a los problemas que atraviesa el país por la crisis e inestabilidad política.

“No solo no hizo un mea culpa respecto al papel que él cumple en la crisis política en la cual el país está sumido, sino que tampoco anunció medidas para hacerle frente a los grandes problemas: el desempleo, la informalidad y la pobreza”, manifestó el representante de ADEX.

Asimismo, Pérez Alván señaló que el discurso de Castillo Terrones tampoco tiene una lectura diferente a la verdadera situación del país.

“Cree que todo marcha bien, pero lo que dice se cae cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) reduce su proyección de crecimiento de la economía nacional de 3% a 2.8% y el Banco Central de Reserva (BCR) estima un 0% de crecimiento de la inversión privada, lo cual es insuficiente para absorber la mano de obrar de los jóvenes que año a año ingresan al mercado laboral”, apuntó.

Agregó que se percibe “una alta dosis de cinismo en su mensaje e insiste en dividir al Perú y achacar los grandes males a las élites”.

“Es tiempo que deje ese discurso y tome decisiones importantes por el bien de los 33 millones de peruanos. O da un paso al costado o cambia su forma de gobernar. No hay medias tintas”, concluyó.

LAS FRASES MÁS LLAMATIVAS DEL DISCURSO DE PEDRO CASTILLO QUE CAUSARON RECHAZO

“Iniciaba esta administración rodeado de negativos presagios infundados que comenzaron el mismo día de nuestra victoria electoral y, es necesario precisarlo, provenía de los sectores más conservadores que nunca quisieron el cambio ni la justicia social”.

“A pesar de recibir un país que emerge de la tormenta de la pandemia del Covid-19 con más de 230 mil peruanos fallecidos; y, del disgusto de quienes se creen dueños del país, seguimos avanzando”.

“No importa que quienes deberían también informar, hayan ocultado e ignoren nuestros logros y se dediquen a difamar y mentir, acusándonos sin ninguna prueba y exigiéndonos, en una perversa inversión de los principios elementales del Derecho, que probemos nuestra inocencia”.

“Resulta inexplicable el temor y el miedo de los grandes poderes políticos y económicos tradicionales a los cambios que se necesitan”.

“Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo. Pero, en este segundo año no voy a poner la otra mejilla; sino extenderles la mano para trabajar juntos”.

“Se ha ocultado lo que hemos hecho en estos doce meses, como hoy lo voy a pasar a demostrar. Vamos a seguir trabajando y haciendo patria”.

“Debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se aprovecharon y burlaron de ella”.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos por devolver la confianza en el sistema de justicia, aun cuando desde los poderes fácticos y la oligarquía exista un empeño por minar al gobierno del pueblo”.

“Los insultos y las burlas no me harán retroceder, al contrario, fortalecen mi férrea convicción de que nos recuperaremos de esta crisis que nos azota porque ante todo está el interés del Perú y mis compatriotas”.

“Aun cuando se injuria a mi familia a diario y se ofende la majestad de la presidencia de la República, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretende imputar, con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática”.

“Mi deber es decir siempre la verdad, tal como me la enseñaron mis padres, por lo que colaboraré plenamente en el marco de nuestra Constitución”.

“Los medios de comunicación en su mayoría se han encargado de que nos mantengamos desinformados. ¿Acaso se difunde la información del crecimiento económico del Perú? ¿Se conoce que el Perú es el país que más ha crecido en la región?”.

“A los medios, empeñados en desestabilizar al gobierno, no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo, acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar pruebas porque no las van a encontrar”.

“Desestabilizan y reclaman la vacancia no por falta de resultados o por inexistentes imputaciones que nunca probarán, sino por defender sus intereses privados y por evitar los cambios que mi gobierno se empeña en cumplir”.

“Es hora, lo demanda el Perú, de trabajar juntos a favor de las peruanas y los peruanos que nos han elegido; no para discutir temas que sólo favorecen a unos pocos”.

“Queremos una transformación que les conviene incluso a los que se oponen. En este mundo globalizado y moderno, un país doblegado por la corrupción, por los turbios negocios, por los intereses egoístas de élites de poder económico, no le sirve a nadie”.

Pedro Castillo: "He recibido una bofetada de aquellos que no aceptan que ganó las elecciones"

PEDRO CASTILLO ES CRITICADO POR SU MENSAJE A LA NACIÓN

Pedro Castillo se presentó ante el Congreso peruano como el primer presidente de nuestra historia en ser investigado durante el desarrollo de su mandato. Su último mensaje a la nación, y muy poco frecuente, fue duramente cuestionado por diferentes personajes del ámbito político no solo porque no no hizo una mea culpa de sus errores en su gestión que mantienen al país en una crisis financiera, política y social, sino que tampoco desligó de su círculo cercano acusados de corrupción y hoy prófugos de la justicia.

El discurso que el mandatario leyó circula en los diferentes medios de comunicación y llama la atención de una parte que el jefe de Estado decidió no leer y omitirla en el que hace referencia a sus allegados y hoy prófugos de la justicia Juan Silva y su sobrino Fray Vásquez.

“Conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia y que el país reclama su comparecencia, a entregarse a las autoridades, pues el Perú quiere saber la verdad”, dice el documento oficial compartido en redes sociales.

SIGUE LEYENDO