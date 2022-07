Martha Moyano a Pedro Castillo: “El balance de su gestión es pésimo, no sé si decir feliz 28″

Martha Moyano criticó a Pedro Castillo ante su negatividad de recibir a Comisión de Fiscalización.

Martha Moyano, primera vicepresidenta del Congreso del Perú se pronunció sobre este primer gobierno de Pedro Castillo y aseguró que el jefe de Estado debe dar renunciar a su cargo tras este primer año lleno de cuestionamientos.

Como se recuerda, este jueves 28 de julio se están realizando las actividades oficiales como parte de las Fiestas Patrias en el Perú.

“Hoy, 28 de julio, debe servir para reflexionar todos los peruanos, para que todos podamos poner fuerzas y empeño para sacar al Perú adelante. No sé si decir Feliz 28, pero tengo que decir Fuerzas”, declaró la también congresista de Fuerza Popular en los exteriores del Parlamento.

“Yo también pido la renuncia del presidente, creo que el balance de su gestión ha sido pésimo. No sé cuál va a ser el mensaje que va a dar, no sé qué va a decir, porque generalmente cuando se viene después de un año, viene uno a dar cuenta de lo que ha hecho en la gestión. No sé qué va a decir el señor Castillo pero yo espero que aproveche las cámaras y el espacio y dé cuenta de todas las imputaciones que está cargando sobre él”, agregó.

Ante un eventual anuncio de una reconformación del Gabinete Ministerial, la parlamentaria dijo que no sería parte de este escenario al considerar que mandatario “cada día nombra a un ministro peor”. “Nada de renovación del gabinete ministerial, que el señor [Castillo] renuncie. Que los ministros asuman su responsabilidad, recuerden que la Constitución dice que ellos son igual de responsables que el presidente”, precisó.

Chirinos pide también la renuncia de Castillo

Patricia Chirinos no quiso esperar más para dirigirse al presidente Pedro Castillo y utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de reflexión, sobre todo ante los últimos destapes en que él y su familia se están viendo involucrado con actos de presunta corrupción.

La ex vicepresidenta escribió una larga misiva en donde una vez más le pide al jefe de Estado renunciar al cargo sin esperar que “sea el pueblo quien lo saque derrotado y humillado”.

“A poco de celebrar nuestra independencia quiero dirigirme a usted con respeto, pero con la misma fuerza que me caracteriza porque representa la frustración que tiene el pueblo peruano por su gobierno”, fueron las primeras palabras de un video que compartió en su cuenta de Twitter.

“Por eso, señor presidente, es momento que entienda que así como gano las elecciones, hoy usted ya perdió la batalla de la confianza y la credibilidad del pueblo peruano. La vacancia no es un acto de venganza política, es una lucha por el pueblo que sufre la subida inhumana de los precios del pan, del pollo, de la comida en general”, sostuvo.

La parlamentaria le solicitó una vez más a Pedro Castillo que deje el cargo y se ponga a derecho ante las autoridades sin esperar que el "pueblo lo saque derrotado y humillado".

