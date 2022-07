Juan Pablo Varillas mostró su orgullo por representar a Perú: “Fue uno de mis sueños y ahora es un honor”

Juan Pablo Varillas sobre representar a Perú en el tenis: “Fue uno de mis sueños y ahora es un honor”| REUTERS/Yves Herman

Juan Pablo Varillas es un reconocido tenista peruano que deja el alma en la cancha. A sus 26 años tiene un presente auspicioso y un futuro prometedor en el deporte blanco y revela que en cada torneo internacional en el que participa, siempre busca darle una alegría al país.

Justamente, en el 201 aniversario del país, ‘Juanpa’ dejó en un momento sus actividades para contarle a Infobae lo que significa ser peruano. “Representar a Perú, fue uno de mis sueños y ahora es un honor. Ser peruano es un honor y me enorgullece enormemente”, dijo el deportista.

Luego, Varillas recordó cómo vivía las ‘Fiestas Patrias’ junto a su familia durante sus primeros años de vida. “Recuerdo que viajaba al interior del país con mi familia”, acotó.

A su vez, reveló si sus rivales le dicen algo cuando se enteran de que es peruano. “La verdad que no me dicen mucho, pero siempre es más de lo bien que se come en Perú”.

Asimismo, Varillas aprovechó la conversación para contar sobre las próximas competiciones que sostendrá. “Por ahora terminar una gira europea de arcilla y después comenzar la gira sudamericana de cemento”, sentenció.

VARILLAS ELIMINADO DEL OPEN

La participación de Varillas (ATP: 109) en el Open Kitzbühel de Austria, parte del ATP Tour 250, culminó en los octavos de final, tras perder por 2-0 ante el español Albert Ramos (ATP: 52), con parciales de 6-3 y 6-4. A pesar de la temprana eliminación, el peruano mantiene opciones de entrar al Top 100 del ranking.

El duelo en el Court Kuechenmeister arrancó con ventaja para el hispano, quien aprovechó su saque y quebró el servicio de su oponente, colocándose rápidamente por 3-0 en el primer set. La cómoda distancia en el marcador se fue consolidando poco a poco y terminó con la victoria por 6-3, luego de aproximadamente 46 minutos.

Durante el segundo game, ‘Juanpi’ mostró mayor solidez en los primeros puntos y todo estaba emparejado (2-2). Sin embargo, el atleta peruano perdió la puntuación al sacar y ya no pudo recuperarse, cayendo por 6-4, en un aproximado de 48 minutos sobre la cancha del Tennis Stadium Kitzbühel.

Recordemos que Juan Pablo había eliminado al español Carlos Taberner en los dieciseisavos de final (2-0) previamente, pero no pudo avanzar más y ahora se enfocará por completo para el siguiente torneo que disputará: estará presente en el Challenger Directv Open Lima que se desarrollará a inicios de agosto .

Finalmente, dependiendo de otros resultados, nuestra raqueta nacional podría quedar dentro del Top 100 del ranking ATP en la actualización de la próxima semana (está en la casilla 96 virtualmente). De no darse la combinación esperada, el peruano todavía tendrá la opción de escalar sumando triunfos en las próximas competiciones que encarará.

