Chemo del Solar analizó la previa UCV vs Universitario y minimizó presencia de Alex Valera en el duelo

José Guillermo ‘Chemo’ del Solar, director técnico de la UCV, analizó el panorama de la previa al encuentro entre su equipo frente a Universitario de Deportes en Trujillo. El estratega confesó que la preparación está siendo buena y tienen pensado imponer presión desde el arranque. “Ambos llegan bien, creo que va a ser un partido bonito, donde nosotros definitivamente vamos a salir a tratar de atacarlo a Universitario y la ‘U’ me imagino que hará lo mismo, por historia tiene que salir siempre a proponer. Nosotros salimos a buscar, intentamos adueñarnos de la pelota el mayor tiempo posible”, indicó.

De la misma manera, afirmó que no considera que hayan variantes en torno al conjunto ‘poeta’ pues este no depende de lo que suceda a la interna de Universitario. Específicamente, con Alex Valera y su tentativa baja de la cuarta fecha, como sucedió frente a Carlos Stein el pasado domingo 24 de julio en el Monumental. “No es que si juega Valera vamos a hacerle marca al hombre y si no juega al otro delantero. Nosotros vamos a plantear el partido indistintamente de si juega o no”, resaltó del Solar.

Entrenamientos en la Villa Poeta (Foto: UCV)

Cabe destacar que Universitario, si bien llega a Trujillo con un triunfo conseguido en casa, internamente existen conflictos que involucran ala directiva, al comando técnico y a Alex Valera. El atacante tiene una oferta para salir al extranjero; sin embargo, Manuel Barreto, director deportivo de la ‘U’, confirmó que desde el club no permitirían de inmediato su salida pues no tienen reemplazo efectivo en su puesto. Lo mismo comentó Carlos Compagnucci, entrenador del cuadro ‘merengue’ al indicar que Universitario se perjudicaría con la salida del delantero de 26 años.

Con la polémica mencionada, el cuadro crema arribará a Trujillo para disputar la cuarta fecha del torneo Clausura de la Liga 1 2022. Valera podría ser una baja en el campo de juego si Compagnucci considera que el atacante está, nuevamente, desconcentrado e indispuesto a disputar un duelo que podría sumar a la tabla de posiciones.

En el mismo contexto, ‘Chemo’ del Solar amplió el panorama con el tema de las hinchadas. Se tiene pensado abarrotar la totalidad de tribunas y butacas del estadio Mansiche. No obstante, el entrenador confesó que los colores de las camisetas de la afición asistente no le es muy importante a la hora de sumar en el campo de juego. “Sé que tanto Universitario, Alianza Lima y también Sporting Cristal, en provincias hay más hinchas de estos equipos que de los que son de la zona pero para mí eso es indiferente”, remarcó el exfutbolista.

La última vez que se enfrentaron, el marcador quedó 3-0 a favor de los 'crema'.

Universitario de Deportes y la UCV ya se han enfrentado antes como parte de la programación del torneo Apertura. Fue para la cuarta jornada del certamen y, desafortunadamente, el equipo ‘merengue’ goleó 3-0 al conjunto trujillano. Los goles fueron ejecutados por el exmilitante de la ‘U’, Ángel Cayetano, Alex Valera y Nelinho Quina. Ante la ventaja que trae Universitario en torno al historial 2022, ‘Chemo’ también amplió al respecto. “Este momento es diferente a cuando jugamos en el Monumental porque llegábamos golpeados de la eliminación contra Olimpia. Ahora el equipo ya se sacudió de eso y llegamos en otro momento”, aseguró del Solar.

Dato: César Vallejo y Universitario se han enfrentado un total de 27 veces en la Primera División peruana. En el coloso de Trujillo se registran doce ocasiones con cinco victorias a favor del equipo local, tres empates y cuatro derrotas en casa.

