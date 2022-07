Ethel Pozo y su respuesta a usuaria que le dijo que le falta cabello: “No se preocupen por mí”

Ethel Pozo usa extensiones y sus fans recién se enteran. (Foto: Instagram)

La conductora de América Hoy, Ethel Pozo, se mantiene bastante activa en las redes sociales, por lo que siempre interactúa con sus seguidores. En algunas ocasiones, la hija de Gisela Valcárcel responde las dudas de sus fans sin ningún problema.

En los últimos días, una usuaria de TikTok se percató que la comunicado aparecía con menos cabello en algunos de sus videos, por lo que no dudó en consultarle si su apreciación era real, o simplemente se estaba confundiendo.

“ Me parece que le está faltando cabello a Ethel ”, escribió una cibernauta. Ethel Pozo al leer este comentario no dudó en aclarar que ese es su cabello natural, pues normalmente usa extensiones para salir al set de América Hoy.

“ No, no me está faltando cabello, realmente nunca lo he tenido, lo que ustedes están viendo aquí son extensiones , que me las pongo para el programa de televisión, es algo que uso siempre y que la gente que me sigue en Instagram sabe que hago videos colocándome todas las mañanas las extensiones”, dijo.

Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel aseguró que desde muy pequeña presentó muy poco cabello, esto debido a la herencia de su abuelita, por lo que su mamá también sufre de este problema.

“Yo no tengo, nunca he tenido pelo, ni a las 10, ni a los 15, nunca, realmente la herencia por parte de abuela es muy poco cabello y muy delgado, entonces cambie eso sabiamente con mis hijas”, dijo.

En otro momento, Ethel Pozo sostuvo que cuando nacieron sus hijas tomó la decisión de cotarles el cabello para que ellas no sufran con este mismo problema, por lo que les recomendó a sus seguidoras que hagan lo mismo en caso tengan este problema.

“ A mis hijas si las rapé desde chiquitas, las rapé hasta el año y medio, con maquina, les crecía y las rapaba. Ahora tienen un cabello increíble . Siempre que vamos a la peluquería juntas, a mí me pueden secar el pelo en 8 minutos y con ellas si se demoran la vida”, señaló.

“Un consejo a las mamás, si heredan esto de no tener mucho pelo o que sea muy delgado y no tenga peso, entonces a rapar a los hijos, así que nadie se preocupe por mí o lo que esta pasando”, precisó.

Finalmente, la conductora de televisión le pidió a sus seguidores que se dejen de preocupar ya que ella no se encuentra mal de salud o tiene alguna enfermedad que hace que se le caiga el cabello. “ Tengo muy poco cabello, pero no se preocupen, no está pasando nada y para tele, para mis peinas y los moños, están mis extensiones ”, sentenció.

La conductora de América Hoy le pidió a sus seguidores de TikTok que guardaran la calma luego que muchos notaran que tenía poco cabello.

Ethel Pozo negó haberse hecho ‘retoquitos’

En una discusión que tuvo con Janet Barboza, Ethel Pozo aseguró que ella no se ha hecho ninguna cirugía estética a diferencia de su compañera de América Hoy. Estas palabras fueron recogidas por el programa Amor y Fuego, donde Rodrigo González aseguró que era totalmente falso.

El popular ‘Peluchín’ le recordó a la hija de Gisela Valcárcel que ella se hizo la maga gástrica para poder bajar de peso, por lo que era falso que nunca haya necesitado de una intervención quirúrgica.

