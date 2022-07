David Fischman, el autor que convirtió el dolor en superación y hoy recorre el mundo enseñando las claves del éxito

David Fischman. (Foto: Confiep)

David Fischman es uno de los conferencistas peruanos más reconocidos en los últimos años a nivel mundial. Sin embargo, el viaje más difícil que le tocó vivir fue aquel que enrumbó hace muchos años, cuando decidió conocer cómo dejar de lado los pesares y tomar el camino hacia su propia superación. ¿Quién diría que tan difícil determinación le permitiría ayudar a miles de personas que hoy adquieren sus obras? Para el autor, recorrer nuestro interior y ver a aquel niño interior que vive en nuestro ser es uno de los procesos más complejos, pero su experiencia le permite ofrecer a los lectores alternativas para que el trayecto sea menos ajetreado.

Conocerse a sí mismo le ha permitido saber de qué forma sobrellevar la vida, la historia más arriesgada que nos tocó vivir. El autor, que conversó con Infobae en esta entrevista, compartió estas estrategias en talleres y conferencias donde rescató valiosas lecciones y enseñanzas que plasma, y comparte en su más reciente libro Habilidades blandas a la vena.

—Durante estos cinco años de investigación mediante talleres y conferencias, ¿has evidenciado que las personas le ofrecen un poco más de importancia al reconocimiento y al manejo de la inteligencia emocional?

—Te diría que, lamentablemente, es un tema muy poco trabajado, pese a que es enormemente indispensable hoy. La destreza de las habilidades blandas y, en esencia, la mayoría de habilidades blandas tiene que ver con inteligencia emocional, por eso es que uso el marco de referencia inteligencia emocional en el libro. Actualmente las empresas, cuando contratan, buscan que las personas tengan habilidades blandas y cuando no las tienen, hay muchas posibilidades de fracasar como profesionales.

En el libro muestro una investigación que es muy reveladora. Hace referencia a una investigación de gente que tuvo éxito y que fracasó, y analizaron cuánta inteligencia emocional poseían los dos grupos. Los dos grupos tienen experiencia, pero el grupo que fracasó no tenía inteligencia emocional. Entonces es como que la inteligencia emocional no te garantiza el éxito, pero si no la tienes, te garantiza el fracaso .

—Hay un grupo de personas que reconoce la importancia de la inteligencia emocional, que sí incluye en la conversación diaria la importancia de reconocer nuestras emociones, pero, a veces son etiquetados como “la generación de cristal”.

—Que un grupo de personas reconozcan y respeten el valor de nuestras emociones no significa que sea una “generación de cristal”. Todo lo contrario, son la generación de acero porque están mucho más preparados para la vida. Si a mis hijos los trato con amor, con respeto, no les genero heridas, que después tienen que cargar de adultos y van a estar reaccionando y teniendo conductas disfuncionales. Es necesario tratar a tus hijos con amor, darles el cariño, la autonomía y el respeto. Yo no los llamaría de cristal, más bien, van a ser mucho más resilientes. Ojalá todos trataran con amor y respeto a sus hijos porque sería un mundo mucho mejor.

Por ejemplo, la guerra con Rusia no existiría. El conflicto entre Rusia y Ucrania no existiría si a Putin lo hubieran tratado bien. Lo que estamos viendo allí es la reacción de una persona que necesita el poder y que necesita tener el ego más inflado.

—Para ti, ¿la sensibilidad es una fortaleza o una debilidad?

—Yo valoro muchísimo la sensibilidad, pero depende de su definición. L a persona sensible que está en contacto con sus emociones, con la de los demás y se da la oportunidad de sentir le da una información valiosa. Pero si no hay una control emocional no le llamaría sensibilidad. Creo que es una herida que tiene desde niño porque ha sido muy exigido o maltratado.

—Habilidades blandas a la vena trae una serie de ejercicios para desarrollar, al igual que El espejo del líder, ¿Cómo ayudan los mensajes a la comprensión del mensaje del libro?

—Todo el libro viene con ejercicios para que los lectores apliquen porque nadie va a mejorar sus habilidades blandas leyendo un libro; mejora cuando practicas. Cuando hacen los ejercicios aplican el tema, la estrategia, en su vida. Lo principal es entender tu temperamento porque si lo entiendo, comprendo qué me gusta, y cuáles son mis debilidades y fortalezas.

—Al inicio de esta nueva obra también habla de la “amígdala”, esa parte de nosotros que nos permite reaccionar ante los estímulos y pone el ejemplo del alacrán. Cuando vemos un alacrán, inmediatamente salimos corriendo porque nos asusta. Pero, como menciona, también existen las “falsas alarmas” en nuestras vidas que nos pueden jugar en contra, pues nos hacen reaccionar de inmediato sin evaluar antes el contexto, sobre todo, cuando nos sentimos amenazados. ¿Reconocer nuestro temperamento nos puede hacer mejorar estas conductas?

—Hay que preguntarnos por qué somos así. Somos así porque este mecanismo de secuestro de la “amígdala” nos salvó como especie, porque apenas veíamos un tigre no pensábamos; corríamos y nos poníamos a salvo. Ante una amenaza inminente el cerebro no va a pensar si se trata de una amenaza. Simplemente te captura la “amígdala” que la hace responsable del efecto pelea-fuga y te hace pelear contra el tigre o escaparte. Hoy no hay tigres, pero hay amenazas: en el trabajo, en la calle, en cualquier lado. Si en tu empleo te dicen que tu trabajo no es bueno, allí tiene que aparecer el tigre, ese mecanismo ancestral. Si entiendo cuáles son mis botones calientes, cuáles son las cosas que me pueden detonar un secuestro de “amígdala”, que tiene que ver mucha veces con la niñez; otra vez no voy a estar preparado para esta pelea y voy a reaccionar mal.

—Hay una tesis que afirma que los peruanos tenemos algo que se llama el “voto emocional”. ¿Consideras que esto influye en nuestra forma de hacer política?

— Hay mucha emoción y muy poca racionalidad. El libro abre un sesgo muy interesante que es el “sesgo de confirmación”. Tenemos un sesgo que consiste en que, como nosotros creemos algo, filtras todo lo que refuerza tu creencia y lo aceptas. Y toda la información que cuestiona tu creencia la rechazas. Te lo pongo así: si tienes un candidato en la cabeza por el que vas a votar, aceptas toda la información positiva acerca de él o ella. Sin embargo, vas a filtrar lo negativo. Desgraciadamente, ese es un gran problema en la política.

En las elecciones de Estados Unidos cuando estaba postulando Donald Trump, decía miles de mentiras, pero los ciudadanos norteamericanos votaban por él, y no querían escuchar lo negativo; eso, justamente es el “sesgo de confirmación”.

