Jorge Montoya asegura que Renovación Popular es el único partido de oposición en el Congreso

La presentación de cuatro listas para la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso ha generado no solo sorpresa, sino también malestares en varios parlamentarios. Entre estos últimos se encuentra el integrante de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien criticó la decisión de Fuerza Popular de aliarse con Alianza para el Progreso a fin de obtener un lugar en la próxima mesa.

Montoya cree que la agrupación de la que es vocero es la única que es oposición al gobierno de Pedro Castillo. “El único partido de oposición es RP, no hay otro. Y Avanza País que nos está acompañando. Somos los únicos de oposición clara. En Avanza País hay un pequeño grupo que está apoyando a la otra lista, por eso no los mencioné”, dijo en conversación con los medios de comunicación.

El congresista se mostró seguro de que obtendrán los votos necesarios para ganar la elección. Sin embargo, de perder no sería la primera derrota de Montoya ya que el año pasado tentó la presidencia del Congreso, pero solo obtuvo nueve votos. Algunos miembros de su propia bancada decidieron no otorgarle su voto.

“Se van a lograr los votos, estoy seguro. Fuerza Popular no es un partido de oposición porque está apoyando al partido de Alianza para el Progreso, que es un partido de Gobierno”, dijo el portavoz celeste. Sin embargo, los primeros cálculos hechos por especialistas señalan que la lista integrada por Renovación Popular no contaría con el respaldo necesario de la representación nacional.

“La división de la derecha hay que preguntarle a Fuerza Popular, ellos tienen la mayoría y ellos son los que han decidido ir con el partido oficialista. Ellos son los que tienen que responder, no puedo hablar por ellos. (...) Ustedes son testigos de los apoyos de APP para los gabinetes, para el ‘blindaje’ correspondiente, para no votar por la vacancia, la tesis bendita que todo el mundo estaba hablando y ahora se han olvidado. No lo hace un partido de oposición, sino que han venido apoyando al Gobierno”, agregó Montoya.

PRESIDENTA SORPRENDIDA

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, también se mostró sorprendida al enterarse no solo de la presentación de cuatro listas, sino de su conformación. La aparición de Ilich López de Acción Popular junto a Esdras Medina de Renovación Popular y Waldemar Cerrón de Perú Libre no ha sido del agrado de María del Carmen Alva. “Él sabe lo que yo pienso. Acción Popular no es de izquierda”, aseguró.

Alva ha dicho que votará por la lista presidida por Lady Camones de Alianza para el Progreso. “Por principio no voy a irme a otra bancada con un candidato que no me representa. Todas las bancadas se han partido. La verdad, no entiendo qué ha pasado. Me da pena que hayan cuatro listas. Esto ha sorprendido a los mismos voceros de las bancadas. Son problemas internos que nadie podía avizorar”, agregó.

María del Carmen Alva reconoce que el Congreso que ha dirigido ha sido uno muy fragmentado, pero que se ha “puesto de acuerdo en la mayoría de proyectos de ley que han sido aprobados por unanimidad”. Para ella el mayor logro ha sido la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, así como el inicio de un proceso para la elección del nuevo Defensor del Pueblo.

“Hubiera culminado si no hubiera gente que no quiere que se elija al Defensor”, aseguró Alva para luego señalar a la propia defensora interina de querer permanecer en el cargo “por varios años”. Asimismo, negó que se haya trabajado con poca transparencia y aseguró que la presencia de los periodistas en las instalaciones del Parlamento fue un tema atendido con la velocidad adecuada.

