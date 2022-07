‘Chorri’ Palacios postuló a Juan Reynoso para dirigir a la selección peruana y lamentó salida de Ricardo Gareca

Roberto 'Chorri' Palacios habló de Juan Reynoso y Ricardo Gareca.

La salida de Ricardo Gareca de la selección peruana fue el tema que abarcó las últimas dos semanas. En medio de unas polémicas negociaciones se certificó la salida del ‘Tigre’ y en los medios ya se piensa en quién podría tomarle la posta en el cargo, siendo Juan Reynoso uno de los más solicitados. En ese sentido, Roberto Palacios postuló al ‘Cabezón’ para dirigir a la ‘bicolor’ y resaltó su trabajo en México.

“Como técnico nacional, el más exitoso es Juan Reynoso, y lo respalda el cómo le ha ido en México. Además, siempre ha sido un referente de la selección y creo que tiene todo el respaldo ”, comentó el ‘Chorri’ en declaraciones para Willax Deportes.

En efecto, el exDT de Melgar ha sido un personaje de mucho éxito en México. Ya había tenido un paso en ese país como jugador, saliendo campeón con Cruz Azul en 1997 de la Copa y la Liga MX. Sin embargo, el 2021 volvería a ver la gloria con el mismo equipo: ganó la Copa Campeón de Campeones y la Liga MX. Esto luego de los 23 años que, coincidentemente, el cuadro ‘celeste’ tenía sin alzarse algún título.

Ahora, en la actualidad se encuentra libre, pues rescindió contrato con dicha entidad a finales de mayo. No obstante, con su estilo, entre defensivo y pragmático, pudo darle alegrías a todo el entorno de la ‘Máquina Cementera’.

Y si revisamos los logros de Reynoso, no solo ha dejado su sello en tierras ‘aztecas’, sino también en el Perú. En sus inicios como estratega salió campeón nacional con el Coronel Bolognesi de Tacna el 2007. Lo mismo ocurrió con Universitario de Deportes el 2009.

Aunque con Melgar de Arequipa dio muestras de que todo lo anterior no era casualidad, sino fruto de su gran trabajo. Bajo esa premisa, hizo vencedor del Torneo Clausura al ‘Dominó’ el 2015 y esa misma temporada lo sacó campeón de la Liga 1. El Torneo de Verano 2017 fue otro de sus éxitos.

Todo este palmarés ha hecho que varios personajes del medio lo consideren como uno de los técnicos peruanos más laureados del momento y una alternativa para encabezar el proyecto del Mundial del 2026.

Juan Reynoso cuando salió campeón con Cruz Azul el 2021 de la Liga MX. | Foto: Mexsport

SALIDA DE RICARDO GARECA

Por otra parte, el exfutbolista de Sporting Cristal se refirió a la partida del ‘Tigre’ Gareca de la ‘blanquirroja’. Como se mencionó líneas arriba, no hubo acuerdo en las conversaciones para alargar el vínculo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por lo que culminó una etapa de 7 años, un tema que recordó Palacios, sobre todo, la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

“La salida del profesor Ricardo Gareca a todos nos afecta porque, volver después de 36 años a un Mundial ha sido algo importante, y esto hizo que se gane el cariño de todos”, señaló.

Del mismo modo, si bien lamentó el hecho de que el argentino no siga, consideró que los dirigentes nacionales hicieron su mayor esfuerzo para que esto se diera. “Qué pena que no se continúe. Hay que ver bien qué es lo que ha pasado en el fondo porque hay muchas versiones. Nadie le puede poner una pistola para decir las cosas cómo son. Eso se tiene que hablar internamente, sino van a seguir con este tema del por qué no se quedó. Yo estoy seguro de que han hecho todo lo imposible para que Ricardo Gareca se quede”, cerró.

Lo cierto es que el ‘Flaco’ no habría quedado en buenos términos con el presidente del principal organismo del balompié nacional, Agustín Lozano. En ese camino va Juan Carlos Oblitas, quien dejó el cargo hace unos días, pero tendría opción de volver en otro puesto.

El exfutbolista habló de la opción para suceder al 'Tigre' en la selección peruana. | Video: Willax Deportes

