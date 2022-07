Liga 2: Cusco FC gana partido frente a Chavelines por ‘walkover’

Cusco FC recibiría a Chavelines en su estadio. Sin embargo, por la mala organización, el duelo no se concretó.

La Liga 2 tuvo un episodio para el olvido. Para la jornada cuatro del torneo, se tenía programado el duelo entre Cusco FC y Sport Chavelines en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a las 3:00 p.m. del sábado 23 de julio. Sin embargo, el equipo de Pacasmayo no cumplió con los requisitos para presentarse al encuentro.

La plantilla de Chavelines llegó a la ‘Ciudad Imperial’ sin la presencia de su cuerpo médico, por lo que, pese a la disposición de los jugadores, no pudieron acceder al campo de juego, ni mucho menos, disputar el partido de la agenda.

De acuerdo al reglamento oficial de la Segunda División, los duelos de la Liga 2 se jugarán, siempre y cuando, el equipo esté completo. Tal indicación involucra a la escuadra de futbolistas convocados, con sus respectivos recambios en banca, el comando técnico y el área médica que auxilia a los deportistas en el juego.

El reglamente mencionado, además, indica que de no cumplir el manifiesto, la sanción sería un triunfo por ‘walkover’ (W.O.) otorgado para el equipo afectado. En este caso, Cusco FC, cuya organización del partido estuvo a manos del club local. De esta manera, Cusco FC ‘ganó’ el enfrentamiento con un 3-0 y sumó tres puntos.

Pese al ‘triunfo’, el perjuicio de no haberse llevado a cabo el partido también recae en las taquillas vendidas. La afición del ex Real Garcilaso asistió al estadio de la ciudad; sin embargo, no pudieron apreciar ningún espectáculo. Hasta el momento, el club anfitrión no se ha pronunciado sobre un tentativo reembolso o alguna solución relacionada.

CUSCO FC EN LIGA 2

El equipo de Pablo Peirano llegó al duelo pensando en ganar. Con dos primeras victorias y seis unidades en la tabla del Clausura, Cusco FC marchaba en el segundo lugar. De haber ganado el duelo en el campo de juego, habrían sumado tres triunfos consecutivos luego del 1-4 frente a Unión Comercio y el 1-3 con el Alfonso Ugarte en suelo puneño.

Con el puntaje otorgado por la medida de ‘walkover’, el actual ganador del Torneo Apertura escaló hasta el primer lugar de la tabla con nueve puntos en tres partidos, el mismo puntaje que Santos FC. La ventaja de los cusqueños destaca en la diferencia de goles con siete tantos.

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA LIGA 2

Tabla Torneo Clausura Liga 2

En la previa del partido, el entrenador uruguayo se pronunció sobre los objetivos de Cusco FC en la serie de citas pendientes. “No me fijo en el rival, por su ubicación en la tabla, estamos convencidos de lograr más cosas, con trabajo, tenemos muy claro el objetivo”, afirmó Peirano.

El ‘Profe’ cuenta con importantes armas en su escuadra. Los nombres que resaltan en su última convocatoria frente a Chavelines fueron los de Daniel Ferreyra, Gerson Valladares, Anthony Gordillo, Diego Minaya, Horacio Benincasa, Gerson Iraola, Junior Velásquez, Jared Ulloa, Manuel Corrales, Abdiel Ayarza, David Perleche, Matías Abisab, Miguel Aucca, Alfredo Ramúa, Miguel Carranza, José Fajardo, Felipe Rodríguez y el nuevo refuerzo en el ataque para esta temporada, Rolando Díaz.

El próximo reto a lidiar será la cita por la jornada 5 frente a El Pirata FC el domingo 31 de julio en Chongoyape, y con Deportivo Llacuabamba el domingo 7 de agosto en calidad de local. Serán un total de trece jornadas cuyo fin se tiene previsto a el 25 de setiembre, aproximadamente. Cusco FC cerrará la segunda etapa del año ante Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

