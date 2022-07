Juan Carlos Oblitas respondió si atendería un nuevo llamado de Agustín Lozano para regresar a la Federación

Juan Carlos Oblitas dejó el cargo de director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol luego que fracasaron las tratativas por su continuidad en el puesto.

Oblitas dio por terminadas las negociaciones con la Federación y lo dio a conocer mediante un comunicado el pasado jueves 22 de julio. Un día después explicó los detalles la situación.

En primera instancia, reveló que trató su relación contractual con Jean Marcel Robilliard (secretario general) y Agustín Lozano (presidente de la FPF). Sin embargo, no se llegó a un acuerdo. Pero, al conocer que su cargo fue ofrecido a Roberto Silva Pro, presidente de la Agremiación de Futbolistas del Perú (Safap), decidió dar con concluidas las negociaciones.

Luego del impasse y la decisión de alejarse de la Federación, Oblitas fue consultado en conferencia de prensa si respondería a un nuevo llamado de Agustín Lozano para retomar las conversaciones con miras a su retorno a las oficinas de la Videna como director deportivo.

“Nunca le cierro las puertas a nada, porque yo me he golpeado muchas veces diciendo no a esto y al día siguiente decía sí. Pero tampoco hablo en base a la especulación, en base a lo que podría pasar. No puedo darte una respuesta a eso, porque es imposible. No voy a tocar ese tema porque solo Dios sabe lo que pasará mañana. Lógicamente hay cosas por cambiar, no podemos seguir igual. A (Néstor) Bonillo le consta, que siempre hemos pedido, no injerencia, pero sí mucha más cercanía a la Liga 1, menores y a toda la estructura del fútbol. No significa que nosotros íbamos hacer las cosas, pero sí íbamos a estar en la consulta. En un primer momento se dio así, pero por pandemia y problemas económicos se dieron las cosas de otra manera”, explicó.

Además, Oblitas reconoció que la Federación le expresó su intención de realizar ese cambio y que era un objetivo común con el técnico Ricardo Gareca.

“Aparte de la pena que me produce que Ricardo no esté con nosotros, es que en eso comulgábamos y la Federación también quiere que cambie y nosotros queríamos eso. Si estábamos por ese camino ¿Por qué cortamos eso? Eso es lo que más me duele. Esperemos, yo lo único que quiero en este momento es estar tranquilo y yo ya no estoy para darle la vuelta las cosas y ponerme en el plan de señalar a uno o al otro. Que cada uno asuma la responsabilidad que le compete”, señaló.

Juan Carlos Oblitas habló sobre la llamada de Roberto Silva. (Video: RPP)

OBLITAS Y SU RELACIÓN CON LOZANO

En otro momento de la conferencia, Oblitas se refirió a la relación que relación que sostiene con el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

“Yo no voy hacer mezquino con Lozano. Ustedes se olvidan que yo firmé el segundo contrato con Agustín. Y si bien es cierto entre nosotros no hay una relación amical de cercanía absoluta, pero en todo momento he tenido una relación fluida cuando lo he necesitado y profesional cuando lo hemos necesitado. Y nos ha dado el apoyo para que la selección cumpla su cometido. Lo quiero dejar muy en claro. Deben estar esperando que Oblitas vaya con todo, pero no. Que hemos cometido errores y muchos, seguramente. Hemos podido hacer las cosas mejor, seguramente. Espero que ahora que ahora que se vienen nuevos procesos, esos errores que hemos cometido en algunos momentos, no se vuelvan a repetir”, concluyó.

Juan Carlos Oblitas da detalles de por qué truncó su renovación con la FPF | VIDEO: GOLPERU

SEGUIR LEYENDO