Juan Carlos Oblitas sobre la renuncia de los jugadores: “Ninguno me tocó el tema”

Juan Carlos Oblitas se refirió a la supuesta renuncia de los jugadores de la selección peruana tras la salida de Ricardo Gareca

Apagó la especulación. El exdirector deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, se refirió a lo que se leyó en redes sociales sobre la información que se propagó tras la salida de Ricardo Gareca como seleccionador de Perú, y que conllevó a que algunos referentes hayan decidido renunciar a la selección. Además, Oblitas confesó que charló por teléfono con Renato Tapia, Christian Cueva y Gianluca Lapadula y ninguno le menciono sobre renunciar a la Selección Peruana.

“Yo he conversado telefónicamente con Renato Tapia, Christian Cueva y Gianluca Lapadula. Estaban muy dolidos y apenados por supuesto, como todos ustedes saben, pero ninguno me tocó el tema de la renuncia a la selección. Estaban muy afectados, conversamos un rato, lógicamente les dije lo que estaba pasando y ya sabía que lo de Ricardo era irreversible y punto. No tengo entendido de eso de la renuncia”, dijo Juan Carlos Oblitas en conferencia de prensa.

Noticia en desarrollo...