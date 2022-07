Juan Carlos Oblitas contó que la FPF le ofreció un cargo a ‘Chemo’ del Solar, pero lo rechazó: “En el fútbol algunos tenemos códigos”

Juan Carlos Oblitas ofreció una conferencia de prensa tras confirmar su alejamiento del cargo de director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El exseleccionado nacional indicó, a través de un comunicado, que su contrato con la federación había terminado el pasado 13 de junio, pero se mantuvo en el puesto para poder seguir contando con Ricardo Gareca como cabeza de la bicolor.

En ese aspecto, el ‘Ciego’ fue consultado sobre sus posibles reemplazantes entre los que se mencionaron los nombres de los exfutbolistas ‘Chemo’ del Solar y Roberto Silva.

“Tengan cuidado con el manoseo de nombres. ‘Chemo’ del Solar me llamó. A él le ofrecieron otro puesto. Yo me quedé explicándole lo que significaba ese puesto, además de darle mi apoyo. Al final, él me dijo que prefería seguir dirigiendo. En el fútbol algunos tenemos códigos”, mencionó.

Juan Carlos Oblitas comentó que mostró toda la disposición para seguir en la FPF, pero “la comunicación se cortó”.

“Si han conversado con Roberto Silva también han conversado con otros, mejor hay que dar pase libre para que entren otras personas, no nos hagamos dramas, que cada uno asuma su responsabilidad”, dijo.

Luego, el exdirector deportivo de la FPF expuso que, así como ‘Chemo’ del Solar, Roberto Silva también se había comunicado con él para contarle que le habían ofrecido ser su reemplazante.

“Cuando estaba camino a mi casa, me llamó Roberto Silva a contarme que le ofrecieron el cargo. Las formas no me sorprenden. Es así de simple”, sostuvo.

Oblitas comentó que, en algún momento, pecó de ingenuo cuando pensó que seguiría en el cargo de director deportivo de la FPF, pues había acordado una reunión con el presidente Agustín Lozano, pero le llegó la llamada de Roberto Silva y por eso publicó el comunicado donde mencionó su alejamiento de la selección peruana.

“El miércoles fui a la Videna a conversar con Lozano. Pero tenía una reunión virtual con Conmebol y no conversamos. Regresé el jueves y me reuní con el secretario. Quedamos en reunirnos este martes, pero Roberto Silva me llamó. Quizá pequé de ingenuo. Entonces, las conversaciones se truncaron y saqué el comunicado”, agregó.

Noticia en desarrollo...