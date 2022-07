Joselito Carrera: su paso por la televisión peruana antes de ser parte de Televisa

Joselito Carrera y su paso por la televisión.

Joselito Carrera es uno de los peruanos que viene trabajando en su internacionalización. El recordado conductor de televisión peruana no se ha quedado de brazos cruzados y lucha día a día para seguir creciendo profesionalmente.

El también actor, ha estado en más de un programa de televisión, incluso hasta algunos meses atrás formaba parte de Emprendedor Ponte las Pilas. Sin embargo, sus deseos de crecer lo han obligado a darle prioridad a proyector más grandes.

Por ello, aquí haremos un repaso del trabajo en televisión de Joselito Carrera, quien ahora trabaja cerca a las estrellas mexicanas y quiere dejar muy en alto el nombre del Perú.

LIMA LIMÓN

La primera aparición de Joselito fue en el 2009. En ese año, debutó como conductor de televisión junto a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez en el recordado magazine Lima Limón. Incluso, compartió espacio con Rodrigo González, cuando era presentador de los recordado Peluchimes.

Aunque, con el tiempo el programa cambió de conductores, en el 2011 pasó un hecho curioso. Joselito Carrera recibió halagos de Daniela Luján, la actriz que interpretó a Luz Clarita. La artista lo calificó de Brad Pitt peruano e incluso se hizo una llamada en pleno programa en vivo.

DOS SAPOS UNA REINA

Desde el 1 de marzo de 2012, el artista continuaba en la conducción de los programas de mediodía. Esta vez junto a Roger del Águila y Maju Mantilla, fue parte del programa Dos Sapos, una reina. El mencionado programa marcó el debut en la conducción de la exMiss Mundo

Sin embargo, en junio del 2013, los conductores se despidieron de su espacio televisivo tras la cancelación del programa. Así le dieron paso a un nuevo formato.

AL AIRE

Joselito Carrera no se despedía de América Televisión y también fue parte del programa Al Aire junto a Maju Mantilla y Sofía Franco. Aunque, esta vez no fue un co-conductor fijo, también estuvo durante los casi 4 años del programa, que luego dio paso a En Boca de Todos.

EMPRENDEDOR PONTE LAS PILAS

Tras varios años dejando de lado la co-conducción, Joselito regresó por todo lo alto al nuevo formato de América Televisión llamado Emprendedor ponte las pilas. En este programa lo que se muestran son los pequeños negocios de los peruanos para darles una ventana y que más personas lo puedan conocer.

Cuando se estrenó en el 2019, el también actor llegó a la conducción junto con Carloncho y Alejandra Baigorria. Actualmente, la conducción está en mano de Angie Arizaga y Brunella Horna, tras el alejamiento de Joselito debido a su trabajo en el exterior.

¿QUÉ HACE ACTUALMENTE JOSELITO CARRERA?

Joselito Carrera se encuentra en México grabando la novela ‘Mi Secreto’ de Televisa. El peruano decidió viajar para cumplir sus sueños e incluso ya viene compartiendo escenas con actores como Arturo Peniche, Ana Layevska y Kuno Becker.

Sin embargo, este 21 de julio celebró su cumpleaños alejado de toda su familia. Pese a la ausencia, se sintió feliz de seguir cumpliendo sus sueños. “Estoy en México celebrando coincidentemente por venir y buscar un sueño y anhelo, trabajo aquí en Televisa extrañando el Perú, la comida, mi madre y la familia (...) No es nada fácil, es complicado y hay que demostrar con mucho sacrificio y esfuerzo. Con Dios, creo que no hay nada difícil que lograr. La comunidad mexicana me recibe con los brazos abierto”, comentó.

Joselito Carrera festeja su cumpleaños en México y busca ser conocido en el extranjero.

