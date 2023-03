Joselito Carrera se enfrentó con PNP al ser intervenido con exmodelo: “Sácate el uniforme si te crees macho”

Joselito Carrera protagonizó un bochornoso incidente con la policía cuando fue intervenido en Punta Hermosa. Según las imágenes que transmitió Latina Noticias, este domingo 5 de marzo, el actor se resistió a ponerse a disposición de la PNP, al igual que su acompañante, Margely Tovar Shialer.

El actor grabó con su celular el hecho e indicó que no lo iban a intimidar. Esto mientras las autoridades pedían a la exmodelo que baje la ventana del carro y entregue su DNI, pues ella estaba al volante.

“No puedes tocar porque estamos estacionados. Llama a quien quieras llamar, cuál es la falta, ¿Eres técnico? ¿Eres oficial? Qué quieres hacer”, indicó visiblemente exaltado, quien no quería que se le acerquen ni mucho menos que su acompañante entregue su identificación.

“Sabes que estás penado, nosotros estamos estacionados y no puedes tocar, nos vamos a dormir acá y se acabó”, señaló enojado. Pidió, además, que intervengan a las personas que están robando en las calles.

“No te voy a dar documentos, no eres quién, arriba Alianza contigo. Saca tu fierro, quieres amedrentar porque tienes uniforme. ¿Me quieres pegar? Quieres sorprender, y lo hablo frente a frente. Me vas a tener que llevar en grúa, te felicito, gracias”, acotó el actor, quien no dudó en “pechar” a la autoridad.

En otro momento, y con su compañera fuera del carro, Joselito seguía con la misma actitud, impidiendo que la PNP haga su trabajo o explique la situación. “Yo soy un ciudadano como tú, sácate el uniforme si te crees macho. Si tú la tocas, le faltas el respeto, y si tú le faltas, yo te falto el respeto”, indicó.

La exmodelo Margely Tovar Shialer fue llevada a la comisaría en calidad de retenida. La joven tendrá que someterse a una prueba para saber si estaba conduciendo en estado de ebriedad. Por su parte, Joselito la acompañó hasta el lugar.

Las imágenes grabadas por la policía fueron entregadas a Latina Noticias. Hasta el momento, Carrera no se ha pronunciado al respecto.