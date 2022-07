¿Qué es “fagofobia”? La RAE nos ayuda a entender su significado

Fagofobia: significado, concepto, origen y más.

Búsquedas recientes realizadas en Google han permitido reconocer una tendencia en relación a las fobias, que, de acuerdo con el diccionario impulsado por la Real Academia Española, se tratan de “temores angustiosos e incontrolables ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones”. Esta pasión del ánimo es descrita como “que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión”.

Este término se encuentra dentro del campo de estudio de la psiquiatría, ciencia que trata de las enfermedades mentales.

En esta familia de palabras encontramos a la “fagofobia”, una estructura que nos acerca a otras definiciones perteneciente a las fobias. Incluso, en la red social Tiktok se han compartido grabaciones de personas y profesionales que abarcan su significado.

¿QUÉ ES “FAGOFOBIA”?

Si hacemos una desconstrucción para explicar su origen, encontramos que “fago-” hace referencia a “que come” , y entendemos que “fobia” es la “aversión exagerada a alguien o a algo”.

Se considera como la adopción de un miedo al momento de experimentar el acto de tragar o ingerir algo, lo cual genera temor y ansiedad cuando aparece este estímulo específico. En algunas ocasiones, a la persona le resulta complicado encontrar el origen o explicación a esta sensación.

Es importante que el diagnóstico lo realice un profesional, quien guiará al individuo en el tratamiento o control del mismo. Evita el autodiagnóstico y automedicación.

Por medio de su cuenta de Tiktok, el psicólogo Emmanuel Toledo hace un aporte a la comunidad que se encuentra en la red social, anteriormente conocida como Music.ly:

“La fagofobia es el medio a comer, no a engordar, no estoy hablando de la anorexia. Aquí no tiene nada que ver el peso o la estética. Literalmente, la persona siente que su vida está en peligro porque comiendo se puede asfixiar o morir. Esto hace que deje de comer y le traiga consecuencias”.

¿QUÉ ES “FOBIA SOCIAL”?

El diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario, actualización 2021) indica que se trata de una “fobia a situaciones sociales en las que el sujeto se expone a la valoración negativa de su imagen”.

¿QUÉ ES “FÓBICO”?

La RAE lo explica como un adjetivo, también usado de sustantivo, que describe a una persona que padece una fobia.

¿QUÉ ES “TRIPANOFOBIA”?

Fundeu precisa que es “el sustantivo adecuado para hacer referencia al miedo irracional a las inyecciones”.

RAE CONSULTAS

La Real Academia Española se ha mantenido actualizada en las comunicaciones, por lo que podemos encontrar una serie de contenidos interesantes a través de sus redes sociales oficiales.

Una de las categorías que administran lleva el nombre de #RAEconsultas. Se trata de un apartado en el que se responden dudas frecuentes relacionadas a la lengua española, desde significados hasta curiosidades de los usuarios.

Para formular tu pregunta, solo debes crear una cuenta en Twitter y usar el hashtag mencionado para etiquetar el contenido. La RAE responderá y el resultado será visible para toda la comunidad online.

Haciendo click al HT podrás encontrar un gran número de respuestas que ya han sido contestadas, sumando ejemplos y definiciones que te ayudarán a ampliar tu rango de palabras.

