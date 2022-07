Pedro Castillo tras salida de Mariano González: “ministro que no trabaja tendrá que irse a su casa”

Pedro Castillo en Ayacucho.

Luego que Mariano González fuera retirado de su cargo como ministro del Interior de manera inesperada, a través de un comunicado por redes sociales, el exministro recorrió diversos medios televisivos para pronunciarse sobre su posición ante el presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres.

En cada entrevista, el exfuncionario no dudaba en despotricar contra el jefe de Estado y el primer ministro, asegurando que son “herramientas letales” para el Gobierno y el Perú. Horas más tarde, durante un evento público, Pedro Castillo respondió indirectamente dichos calificativos y advirtió que “ministro o ministra que no trabaja, se tiene que ir a su casa”.

Del mismo modo, durante su participación en la inauguración de “Ruraq Maki, Encuentro Cultural”, que se realizó en la sede del Ministerio de Cultura, el mandatario indicó que las críticas de aquellos exfuncionarios que dejan el cargo “no tienen sentido” si no lo hacen mientras estaban en la administración pública.

“Recientemente estuvimos en Ayacucho, hice un llamado a los ministros de Estado y los anticipé y les dije que el ministro o ministra que no trabaja, se tiene que ir a su casa. Hoy estamos en este escenario, y cuando lo tengan que decir, no esperen salir de la gestión (para hablar) de los errores y actos que se cometen dentro de la administración y dentro de la gestión. Díganlo adentro, que lo que se diga después no tiene sentido”, puntualizó.

MARIANO GONZÁLEZ DETALLÓ ACTOS DE CORRUPCIÓN

El extitular del Ministerio del Interior asumió la cartera luego de la censura del ministro Senmache. Foto: Andina

El exministro del Interior, conversó ayer martes 19 de julio, en horas de la noche con la prensa, y reiteró que no posee “ninguna duda” del compromiso que tiene Castillo Terrones “con la corrupción”. También precisó que, para él, el jefe de Estado, solo busca “obstruir la justicia”.

“Debemos entender, que el presidente de la República, estaría impidiendo el trabajo de la inteligencia policial para dar con el paradero de los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez Castillo”, subrayó.

“Creo que está obstruyendo la justicia porque está impidiendo que el trabajo de los agentes de inteligencia especializados busque a los prófugos por razones que la ciudadanía debe conocer”, concluyó.

Sin embargo, hoy 20 de julio, el exministro del Interior, Mariano González, acudió a la sede principal del Ministerio Público para detallar sobre sus comentarios y denuncias que hizo en la víspera en contra del presidente Pedro Castillo, a quien acusó de estar comprometido con la corrupción y de obstaculizar con el desarrollo de la justicia.

El exfuncionario permaneció por tres horas en la sede de dicha institución, ubicada en el Cercado de Lima, brindando su declaración a la Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides. A su salida, evitó pronunciarse ante el gran asedio de la prensa, sin embargo, más tarde, dio escuetas declaraciones al respecto en el programa Octavo Mandamiento.

“He rendido mi declaración hoy y he sido lo más claro posible. No lo digo yo, varios abogados dicen que, con mis declaraciones, Pedro Castillo obstaculiza a la justicia”, dijo por la noche a Jaime Chincha, en Canal N.

Por su lado, el exministro del Interior, Dimitri Senmache Artola, rechazó las aseveraciones de un medio de comunicación local que afirma que tuvo injerencia en la reciente salida de Mariano González del Mininter. “Es una falsedad, una mentira. Es increíble como un medio puede mentir tan abiertamente”, expresó y manifestó que no se comunicaron con él para consultarle su posición antes de publicar dicha información.

Dimitri Senmache además descartó que se le haya ofrecido el cargo de presidente de Consejo de Ministros, y reveló que actualmente no está trabajando para ninguna entidad ni pública ni privada.

SIGUE LEYENDO