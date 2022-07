Juan Pablo Varillas clasificó a cuartos de final del EFG Swiss Open Gstaad de Suiza

La primera raqueta nacional viene destacando en el ATP 250 Torneo de Gstaad en Suiza.

Juan Pablo Varillas derrotó 7-6 y 7-5 a Roberto Bautista Agut, tenista español número 19 en el ranking ATP y logró acceder a los cuartos de final del Torneo de Gstaad que se viene realizando desde el 17 hasta el 24 de julio en Suiza.

El partido fue ejecutado con mucha autoridad por parte de la primera raqueta nacional y el triunfo lo obtuvo, prácticamente, en jornada doble. El primer partido oficial se llevó a cabo el miércoles 20 de julio a las 11:30 am (hora local de Europa), correspondiente a la segunda ronda del certamen. ‘Juanpi’ Varillas (115° ATP) frente a Roberto Bautista Agut (19° ATP) y tercera siembra del campeonato.

La primera raqueta nacional venció al número 19 del mundo.

Sin embargo, el match fue suspendido al pasar dos sets, sin determinar ganador, debido al mal tiempo. Con una posibilidad de precipitaciones al 79% en Saanen, localidad donde se realiza el evento de tenis, la única solución fue retomar el partido a la mañana siguiente. En principio, los deportistas se dirigieron al vestuario por cuarenta minutos.

Posteriormente, se reanudó el duelo con algunos quiebres sucesivos por parte del peruano para llegar al match point 5-4. No obstante, el número 19 del ranking dispuso a una igualdad 5-5 hasta que cayó la lluvia nuevamente. Se volvió a retomar el partido, se jugó un juego más pero el clima volvió a insistir con el aguacero, motivo por el que, finalmente, anunciaron la cancelación del evento.

Varillas derrochó autoridad en Suiza.

Varillas acató la decisión con un 7-6 y 6-5 arriba del español. Es decir, hacía falta un último juego para coronarse ganador del duelo con un tentativo 7-5. De lo contrario, los tenistas continuarían el transcurso del game con una agónica igualdad a seis y un obligado desempate utilizando la ‘muerte súbita’ hasta llegar a 7. En este otro escenario, además se habría jugado un tercer set.

El jueves 21 de julio, a horas de la mañana en Suiza, se retomó el duelo por el probable match point de Juan Pablo Varillas. Aunque Bautista empezó con el servicio a su favor, el juego lo manejó completamente el peruano quien se impuso con un 7-5 sin dar lugar a un tercer set, por ende, quitándole toda posibilidad de triunfo a su similar ibérico de 34 años.

'Juanpi' enfrentará a Dominic Thiem por los cuartos de final. (Foto: Twitter)

SIGUIENTE RETO

Con esta nueva instancia ganada, Varillas enfrentará a Dominic Thiem (274° ATP). El austriaco, ex número 3 del mundo y ganador del Abierto de Estados Unidos (US Open) del año 2020, viene de vencer 7-6 y 6-3 al argentino Federico Delbonis. Si bien, no es el mejor momento de Thiem debido a su progresiva recuperación de una lesión en la muñeca derecha que lo tuvo sin actividad desde junio de 2021, sigue manteniendo su poderío en la cancha.

El duelo entre Varillas y Thiem se llevará a cabo el viernes 22 de julio (horario por definir). En el ATP 250 “EFG Swiss Open Gstaad” será la primera vez en que ambos tenistas se enfrenten. Además de este duelo, dos españoles se ubican en la misma fase, a la espera de un contrincante: Pedro Martínez y Jaime Unar. Los clasificados a cuartos de final estarán definidos entre Jiří Lehečka, Casper Ruud, Richard Gasquet y Matteo Berretini.

Dato: Tras el triunfo de Varillas frente a Bautista Agut, el peruano suma 20 puntos y se vuelve a colocar en el ranking LIVE ATP en el puesto 107.

