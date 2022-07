Gallinazo quiere atacar a un perro y el final se vuelve viral en TikTok

(Captura: TikTok / @orielayala598)

Perro versus gallinazo. Cuando el hambre aprieta, no importa la especie o ser vivo, lo único importante es saciarla lo antes posible para no caer en la inanición.

En este sentido, el reino animal es muy variado y siempre nos regala curiosas escenas dignas de un documental de la National Geographic. Solo que en esta oportunidad no es necesario viajar hasta la sabana africana para observar estas imágenes.

En un video que se ha hecho viral en la plataforma de videos TikTok se puede ver una escena que más que dejarnos impactados, ha causado diversas reacciones entre los cibernautas, entre ellas las de ternura y risas. Veamos la razón.

Ocurre que el usuario de la aplicación de videos identificado como @orielayala598, captó con la cámara de celular a dos especies distintas en una lucha desigual por la supervivencia. Se trata de un pequeño gallinazo y un perro callejero.

Como se puede ver en el clip, los dos animales se encontraban en un paradero al lado de un par de personas que esperan el transporte público. De repente el ave, siguiendo sus instintos naturales, picotea al can que se encontraba descansando de sus aventuras diarias.

Todo parece indicar que el gallinazo tenía hambre y lo que intentaba era conseguir algo de alimento. No le importó que escogiera para el almuerzo una especie mucho más grande que él y luego de estudiar cada movimiento de su presa, se lanzó al ataque.

Pero la embestida de nuestro emplumado amigo no surtió el efecto deseado y la mascota apenas y se inmutó. Pero como todo tiene un límite, se molestó ante tanto picotazo en su pata trasera y así se hizo saber con un sonoro ladrido que hizo retroceder al atacante en un primer momento.

Y como no hay peor lucha que la que no se intenta, pues el gallinazo va de nuevo a ver si esta vez sí tiene suerte. Pero ocurre exactamente lo mismo. Es más, el perrito casi se lo ‘come’ solo con el segundo ladrido.

Finalmente el video acaba con un nuevo ataque del inocente pajarraco que no caía en cuenta que lo suyo, ya a esas alturas, era una misión imposible. Aunque no se sabe a ciencia cierta cómo acabó esta pelea entre especies, no es muy difícil imaginar que el vencedor de la misma fue la mascota.

Como cualquiera hubiera esperado, el video de tan solo 30 segundos de duración ha logrado ser reproducido más de 2.1 millones de veces. Y los me gusta tampoco son poco cosa pues ya llegan a más de 39 mil.

En ese sentido, los comentarios celebrando que el perro no fue ‘devorado’ por su ocasional contrincante fue el común denominador de este simpático video.

“Todavía estoy vivo dice el perro”, “seguro el perro huele mal y creyó que ya estaba muerto”, “no esperan ni que me muera oye”, “el ave: la comida se mueve aún”, “porque el que graba no hace nada”, “así están los de la funeraria conmigo”, “de verdad con la gente mirando uno y ni le ayudó al pobre”, “así están los de la funeraria conmigo”, son algunos de los comentarios que se dejan ver en el post.

(Video: TikTok / @orielayala598)

