Exministro del Interior, Mariano González, habría firmado carta de renuncia por adelantado

Nuevas revelaciones y evidencias salen a la luz . Luego del despido a su cargo a través de un mensaje de Twitter, con tan solo 15 días ejerciendo como titular de la cartera del Interior, Mariano González se ha convertido en el personaje más mediático del Perú.

Y tan solo horas después de hacerse público su despido, el exfuncionario brindó una serie de entrevistas reveladoras que han ocasionado reacciones de políticos, periodistas y toda la ciudadanía en general. Incluso se ha despertado mayor interés de algunos puntos de investigación.

Es en esta línea que Epicentro TV, acaba de publicar un informe especial, detallando que Mariano González, habría firmado su carta de renuncia antes de asumir su cargo. El medio en mención indica, que estando en Palacio de Gobierno y antes de juramentar como ministro del Interior, uno de los colaboradores del presidente Pedro Castillo le entregó un papel sin fecha para que estampe su firma.

Cuando González revisó el escrito, se dio cuenta que era su propia carta de renuncia, sin imaginar que en algún momento sería usada en su contra, el exministro firmó con fecha del 4 de julio pasado, minutos antes de tomarle el juramento como flamante ministro del Interior.

Asimismo, Epicentro Tv precisa que es e el presidente de la República, Pedro Castillo, quien le pidió a través de uno de sus colaboradores en Palacio que firme una carta de renuncia sin fecha. Epicentro Tv ha obtenido una copia del documento que su autenticidad fue reconocida, por la tarde, por fuentes cercanas a él, y a las 7:30 de esta noche, por el propio González en comunicación telefónica.

Según las imágenes que muestra Epicentro TV, parte del texto indica: “Estimado señor presidente: Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de ministro de Estado en la cartera del Interior, el cual asumí con Resolución Suprema Nº 181-2022-PCM de fecha 4 de julio de 2022″.

“Agradezco la oportunidad y confianza que me ha brindado para formar parte del Gabinete Ministerial, el cual lo he asumido con el ímpetu, lealtad e integridad que esta responsabilidad amerita”, se añade en la carta de renuncia.

Lo que causa mayor extrañeza, es que la carta no tenía fecha de presentación. “La carta me la entrega uno de los asesores o secretarios del presidente o del Consejo de Ministros. Al vuelo pregunté y me dijeron “no, es una formalidad”. Me pareció sumamente falto de delicadeza, pero lo hice porque ya estábamos embarcados”, dijo Mariano González a Epicentro Tv.

Epicentro Tv se comunicó con González para consultarle sobre la finalidad de esa carta, a lo que respondió: “bueno, es el estilo de ellos”. Del mismo modo, el medio le consultó, entonces, si sabía de otros ministros a los que Pedro Castillo también les ha hecho firmar su carta de renuncia por adelantado. “Al parecer, al parecer, no tengo nombres, pero, por ahí, en Palacio, me dijeron que era algo común en esta gestión”.

Por su lado, el exministro del Interior, Dimitri Senmache Artola confirmó que se ha reunido con el presidente Pedro Castillo en dos oportunidades en Palacio de Gobierno desde que fue censurado por el Congreso de la República, el pasado 30 de junio.

“He estado en dos oportunidades: hace una semana y el día de ayer. En ambas oportunidades he ido por un llamado del presidente de la República”, informó en diálogo con RPP Noticias.

