Vladimir Cerrón llama “miserable” a Mariano González tras acusaciones contra Pedro Castillo

Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, lanzó duros calificativos contra el exministro del Interior, Mariano González, quien cuestionó públicamente al presidente Pedro Castillo tras destituirlo del cargo a 15 días de haber jurado. Llegó a tildarlo de “miserable”.

“Mariano González, exministro de Interior, habla contra el Presidente y su familia, lo califica de criminal, de temer, sugiere vacancia o que la calle lo expulse. Miserable así, el Presidente tuvo a su lado y todavía hay otros más. Ese es el precio de apartar al Partido”, escribió en su cuenta de Twitter.

— Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 20, 2022

El presidente Castillo decidió separar a González de manera sorpresiva de su gabinete ministerial. Así lo hizo saber mediante un tuit. “En nombre del Gobierno del pueblo, agradezco los servicios prestados a la Nación del señor Mariano González Fernández como ministro del Interior. Hoy a las 9:30 p. m. tomaré juramento al nuevo titular de este sector”, escribió.

Esto tuvo una respuesta inmediata de González. En entrevista para Panamericana Tv, indicó que el jefe de Estado tiene que dejar cuanto antes el cargo al “tener un compromiso con la corrupción”.

“A cada decisión que tomaba, había una ley del hielo de todo el entorno del gobierno. El presidente, sus asesores (…) hoy no tengo ninguna duda que el señor (Castillo) está comprometido con la corrupción”, aseveró al programa 2022.”Pedro Castillo no merece estar ni un día más en el gobierno. (...) El Congreso debe tomar su decisión, espero que lo haga. Si no lo hace, la calle lo hará (…) irá por todos”, continuó.

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 20, 2022

Del mismo modo, pidió garantías para los miembros del equipo especial de la Policía Nacional del Perú, grupo creado con la misión de capturar a los prófugos Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno; Juan Silva, exministro de Transporte y Comunicaciones; y Fray Vásquez, sobrino del mandatario. Según sostuvo González, el mandatario está “obstruyendo la labor de la justicia”.

“El trabajo de la policía tiene que ser acompañado del Ministerio Público, tal es así que inmediatamente recibimos, de manera formal, el pedido de la fiscal María Barreto para constituir el equipo especial”, precisó.

“Conforme el equipo con la gente de la Diviac, con la gente de la Dirin, con la gente de Digemid, y la gente de la Dirandro. Policía honestos representados en estos cuatro oficiales: Harvey Colchado, Walter Lozano, Luis Alberto Silva, Franco Moreno. Hay que cuidarlos, tengo temor de las represalias que pueda tomar este Gobierno en contra de ellos”, enfatizó.

Asimismo, expresó que su reemplazo, Willy Huerta, podría desarticular este equipo equipo especial, destinado atrapar a los fugitivos antes mencionados. “Podría emitir una resolución y dejar sin efecto todo. Lo cual sería catastrófico para la administración de justicia, pero sería una raya más al tigre”, afirmó.

“A los pocos días de asumir, mi esposa fue víctima de reglaje, pero no sé de quien. Ni siquiera han tenido la delicadeza de que ella estaba embarazada. Cuando quería hablar con Castillo, me decían que él estaba indispuesto y no podía atendernos”, añadió.

PERFIL DIFERENTE

Durante su breve gestión, González demostró tener un perfil distinto a los demás ministros, y comenzó a hacer cambios en la Policía Nacional del Perú y en su cartera. Asimismo, dijo con firmeza que está detrás de la captura de Juan Silva. Además, cuando se conoció que periodistas del programa Cuarto Poder fueron retenidos por las rondas campesinas en Cajamarca, el ministro del Interior salió a afirmar que había sido un secuestro y apareció ante cámaras devolviendoles los equipos que habían dejado con los ronderos.

Asimismo, González acudió de manera voluntaria al Congreso la semana pasada para dar explicaciones sobre un supuesto reglaje que le habría estado realizando la Policía haciendo al empresario Zamir Villaverde, quien es colaborador eficaz en el caso que investiga a Castillo. El ministro negó que haya un seguimiento de este tipo.

CITADO

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó al exministro del Interior, Mariano González, tras ser destituido de manera inesperada por el presidente Pedro Castillo anoche. Según el grupo de trabajo, el exfuncionario deberá comparecer este viernes para que responda por las explosivas declaraciones que ha brindado luego de ser retirado del Gobierno.

“Tras ser retirado del cargo y ante serias denuncias realizadas hoy por el exministro del Interior, Mariano González, la comisión lo citará para este viernes 22 de julio”, señala la comisión, cuyo presidente es el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), vía su cuenta oficial de Twitter.