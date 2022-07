Diego Rebagliati explicó los motivos por los que Juan Reynoso podría aceptar dirigir a la selección peruana

Diego Rebagliati nombró los aspectos que beneficiarían a Juan Reynoso para tomar a la selección peruana.

Ricardo Gareca se despidió de la selección peruana en un acto que reunió a muchos periodistas y emocionó a casi todo el país. Su gran labor que realizó al mando de la ‘bicolor’ se ha visto reflejada a nivel internacional, aunque su salida no haya sido de la mejor manera con la FPF. Sin embargo, ya se vocean nombres para ver a su posible reemplazo, siendo Juan Reynoso uno de los últimos. Precisamente, Diego Rebagliati explicó los motivos por el cual el ‘Cabezón’ podría aceptar tomar este proyecto.

Antes de ello, el comentarista contó que el DT nacional se encuentra en una edad en la que asumir el combinado patrio no debería ser un problema. “Juan Reynoso ya no tiene 40 años, tiene 52. Por más de que parezca que Juan se retiró hace poco, el tiempo pasa bastante rápido. No digo que sea mayor, pero está en una edad grande”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Luego analizó su presente tras su experiencia en Cruz Azul, recalcando sus logros y la posibilidad que pruebe futuro en un nivel más competitivo. “Creo que tiene bastante mercado en México, no sé si ya lo tenga en Europa. Dos títulos con Cruz Azul porque también ganó la Supercopa”, dijo.

Juan Reynoso cuando salió campeón con Cruz Azul el 2021 de la Liga MX. | Foto: Mexsport

RELACIÓN CON OBLITAS

En eso, dio a conocer la estrecha relación que tiene el técnico peruano y Juan Carlos Oblitas (pendiente de renovar como director deportivo). “Hay algunas cosas que no son menores para Reynoso. Lo de Oblitas, técnico suyo en la selección, Juan era capitán de Juan Carlos. Una muy buena relación de toda la vida. Lo conoce a Juan Carlos cuando este fue técnico en 1988 o 1989 en el Odesur y hasta dirigió a la Sub-20. Lo conoce desde muy chico”, expresó.

Otro factor es que uno de los familiares del ‘Ciego’ trabajó con el ‘Cabezón’ en su comando técnico. “En el 2007, Fernando Oblitas, el hijo de Juan Carlos, fue asistente técnico de Juan Reynoso en Bolognesi en el Torneo Apertura”, señaló.

Juan Reynoso durante su etapa en Bolognesi. | Foto: USI

AMISTAD CON LA ROSA

Juan Carlos La Rosa también es un personaje que no solo guarda relación con Reynoso, sino también con el propio Lozano. De hecho, este sería otro vínculo más que estrecho que podría inclinar la balanza.

“Hay otra relación que no es un tema menor. Lo hemos visto, no es un secreto. Ha estado en la delegación que ha viajado a Qatar, es una persona muy cercana a Agustín Lozano que es Juan Carlos La Rosa. A mí me cae muy bien, lo que lo conozco me parece una buena persona. Campeón de la Sudamericana 2003. Es una persona del entorno más cercano de Lozano y ha sido parte del comando técnico de Reynoso en Melgar en el 2017. Es un vínculo imposible más directo”, comentó.

ETAPA EN UNIVERSITARIO

Finalmente, en Universitario de Deportes tuvo contacto con Antonio García Pye y Eddy Linares, ambos trabajadores de la FPF como gerente de selecciones y jefe de equipo, respectivamente. “Cuando Reynoso fue campeón en la ‘U’, Antonio García Pye era el gerente y también trabajaba ahí Eddy Linares”, añadió.

La conclusión es que en el caso de que Juan sea elegido para encabezar a la ‘blanquirroja’ de cara al Mundial del 2026, tendrá personas conocidas en la FPF que lo podrían respaldar, tanto en los buenos momentos como en los malos.

“Es gente que conoce a Juan muy de cerca, entonces todas esas cosas que no son detalles menores cuando uno toma la decisión de ir a unos lugares, Juan debe pensar que hay gente muy cercana a él que hoy en día está en la Videna y, de repente, con el respaldo de esta gente va a poder trabajar”, cerró.

El comentarista deportivo habló del técnico peruano y nombró a las personas que podrían acojerlo en Videna. | Video: Movistar Deportes

