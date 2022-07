Christian Ramos se refirió a la posible renuncia de los jugadores a la selección peruana tras salida de Gareca

Christian Ramos se refirió a la posible renuncia de los jugadores a la selección peruana

Christian Ramos, defensor de la selección peruana, se refirió a al alejamiento de la blanquirroja del estratega Ricardo Gareca luego de las fallidas negociaciones con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Además, dio a conocer su postura ante una eventual renuncia de los jugadores de la bicolor.

El defensor de 33 años se pronunció ante una hipotética renuncia de los futbolistas a la selección como una de las consecuencias de la no continuidad de Gareca al mando de la blanquirroja luego de no llegar a un acuerdo con la FPF.

“Lo he conversado con algunos compañeros que tengo más afinidad, pero no ha pasado por mí cabeza y la de mis compañeros renunciar a la selección. Me pongo a pensar y digo ‘Gareca conmigo todo bien’, obviamente estoy un poco más grande que todos los demás. Si viene otro técnico le tengo que llenar los ojos. Sé que vienen competencias muy duras, hay centrales jóvenes y (jugando) en el exterior. Uno se pone a pensar eso y no es ciego”, afirmó Ramos en declaraciones a Gol Perú.

El zaguero abundó en su apreciación y reveló que conversó con algunos de los futbolistas más representativos de la selección. “Pero decirte que he pensado en renunciar y todo eso, pues no es así. Y mis compañeros con los que he hablado, que son referentes, tampoco han pensado en eso. Estamos dolidos por lo que ha pasado, pero Gareca siempre dijo que la selección es primera y eso siempre va a ser así”.

Asimismo, no dudó en manifestar su sentir luego de confirmarse que las negociaciones con el ‘Tigre’ no llegaron a buen puerto. “Me sorprendió mucho que no se renueve con el comando técnico, con Ricardo. Es un entrenador que le ha dado mucho a los jugadores, que cree en nosotros y siempre creyó en nosotros a pesar que las cosas no venían bien. Dio la cara por nosotros y eso no lo vamos a olvidar. Me parece que no debió ser así. Es verdad que los procesos tienen un final, pero no debió ser así. Estoy muy apenado por cómo se dieron las cosas y sé que el ‘profe’ es un profesional muy bueno, que va a encontrar equipos o selecciones, no le van a faltar, y va a triunfar de todas maneras”.

Por último, Ramos espera tener un dialogo con el estratega argentino y ponderó su trabajo en la selección. “No he hablado con Gareca, pero sí he hablado con el comando técnico, con algunos allegados a él, pero sí tengo que hablar con él. Es una persona y un técnico que creyó en nosotros, que nos dio la confianza que necesitábamos y me debo una conversación con él y su comando técnico”.

