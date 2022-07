André Carrillo y su postura por la salida de Ricardo Gareca: “Son decisiones que la cabeza tiene que tomar”

André Carrillo dio a conocer su posición por la salida de Ricardo Gareca de la selección peruana. | Foto: Getty Images

Ricardo Gareca ha acaparado todos los titulares de los medios en las últimas horas. Y es que su salida de la selección peruana polemizó al país por las formas en que la FPF trató de negociar para asegurar su continuidad, aunque al final no se haya concretado. En ese sentido, André Carrillo se refirió sobre este tema y considera que estos asuntos suelen ocurrir en el fútbol.

“Eso ya se sabía hace algunos días, pero creo que en el fútbol suele pasar. Ya me ha pasado muchísimas veces con diferentes técnicos. Creo que en Perú hace mucho que no pasaba”, respondió el futbolista en una entrevista para el periodista Eddie Fleischman.

De ahí, el atacante expresó que en estos temas contractuales en las negociaciones no siempre contenta a ambas partes y que quizás esta resolución sea la mejor opción para la ‘bicolor’. “Claramente, el pueblo no está contento con esto, pero son decisiones que a veces tiene que tomar la cabeza. Tenemos que ver la otra parte, muchas veces no se llegan a unos acuerdos, puede ser lo mejor para el país en este momento . Nunca sabemos exactamente qué es lo que sucede porque se especula demasiado”, dijo.

De todos modos, resaltó las enseñanzas del ‘Flaco’ y su comando técnico a lo largo de los últimos siete años. “El ‘profe’ es un personaje querido después de todo lo que consiguió con nosotros. Obviamente sabemos que es una persona que nos dio muchísimo como jugadores en Perú, nos posicionó en el alto nivel y estoy súper agradecido con el ‘profe’ y con su staff”, señaló.

Sin duda, Gareca ha conseguido que el combinado patrio haya luchado por dos Eliminatorias la clasificación a las Copas del Mundo. En una se hizo con el objetivo, mientras que en otra quedó apenas fuera en el repechaje. Además, elevó el nivel del equipo, otorgándole un gen competitivo para hacerle frente a cualquier rival, lo cual también se vio reflejado en las Copas Américas, en las que mínimo alcanzó el quinto lugar.

CAMBIO ANTE AUSTRALIA

Por otro lado, Carrillo habló acerca del momento en el que fue cambiado en el encuentro ante Australia por la repesca. El extremo fue cambiado a los 65 minutos por Edison Flores e hizo un gesto que generó la polémica en los hinchas y la prensa, infiriendo en una falta de respeto.

“Quería continuar en el campo, quería jugar y apoyar a la selección con una asistencia o un gol. Lo que le dije fue que 30 segundos antes me había preguntado si yo estaba bien. Y le dije ‘sí ‘profe’, estoy bien’. ‘Ya’, me dice (con pulgar arriba). Y a los 30 segundos me cambia. Cuando salgo le digo “‘profe’, hace un minuto me has preguntado si estaba bien y ahora me sacas”, pero obviamente no estaba contento. Son cosas que pasan en el fútbol”, declaró.

Al volante no le gustó el cambio a los 64' del segundo tiempo en Perú vs Australia por repechaje 2022. (Video: TNT Sports).

Y es que en dicho duelo, la mayoría de los seleccionados no tuvieron un buen desempeño y estuvieron imprecisos. Solo los jugadores de la retaguardia (arquero y defensas) cumplieron, aunque no sirvió para abrir el marcador. Al final, todo se decidió en los penales y con una triste derrota peruana.

Pero eso no fue todo, ya que también agregó que en la interna el DT ‘gaucho’ es una persona más directa y no muy expresiva, negando que haya cualquier inconveniente a pesar del suceso mencionado líneas arriba.

“Mi relación con el comando técnico siempre ha sido buena. Pero en el fútbol sabes cómo es, cuando estás jugando la cosa fluye, hay una relación de respeto. No tenemos contacto muy a menudo, pero cuando estamos en la selección sí estamos en bastante contacto. No es una persona que hable todos los días, que hable mucho”, concluyó.

El extremo peruano dio a conocer su posición sobre la continuidad del 'Tigre', además de su cambio ante Australia. | Video: Eddie Fleischman

